Présent ce vendredi en conférence de presse, Fabio Grosso a rappelé l'importance du match face à Lorient, et lance un appel aux supporters.

OL : Fabio Grosso demande le soutien des supporters face à Lorient

La situation est critique pour l'Olympique Lyonnais. Derniers de Ligue 1 avec seulement deux petits points au compteur, les Gones traversent sans doute l'une des plus grosses crises sportives de leur histoire. Arrivé il y a presque trois semaines, Fabio Grosso a perdu ses deux premières rencontres en tant qu'entraîneur de l'OL, et son équipe ne parvient pas à changer de visage pour le moment.

Dimanche, c'est face à une autre équipe en difficulté que l'OL va tenter de valider sa toute première victoire de la saison. Le FC Lorient, 16e de Ligue 1, reste sur deux défaites consécutives avec un total de 8 buts encaissés. Présent ce vendredi en conférence de presse, Fabio Grosso a évoqué les supporters, et a lancé un appel à la mobilisation pour dimanche. "Le plus important est de faire un bon match collectivement avec humilité et générosité. On ne doit pas se sentir supérieurs ou inférieurs. On avait 1000 supporters derrière nous à Reims. On sait qu’ils sont déçus mais on veut montrer qu’on a besoin d’eux."

Afficher un autre état d'esprit que celui des deux dernières rencontres

Avant de penser à la victoire, il va d'abord falloir montrer un autre visage que lors des deux dernières rencontres. À Brest et Reims, l'OL n'a quasiment rien proposé ou presque, et ne pouvait pas espérer grand chose d'autre à part une défaite sur ces deux rencontres (1-0 et 2-0). Dimanche, dans une ambiance qui s'annonce assez pesante au Groupama Stadium, les joueurs de Fabio Grosso devront se surpasser pour espérer avoir le soutien du public, et prétendre à prendre les trois points. Durant toute la semaine à l'entraînement, les Gones ont beaucoup travaillé sur l'intensité. Reste à savoir s'ils parviendront à mettre ça en place dans deux jours contre les Merlus.