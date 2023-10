Alors que l'OL traverse une crise sans précédent avec une dernière place au classement, Fabio Grosso a enregistré un renfort de taille mardi à l'entraînement

OL : Dejan Lovren de retour à l'entraînement

Après plus de 4 mois d'absence, Dejan Lovren fait son retour avec l'OL. Mardi, le défenseur croate a retrouvé le chemin de l'entraînement collectif averc le reste de ses coéquipiers, et devrait ramener un peu de leadership dans un groupe meurtri par les résultats actuel du club. L'ancien joueur de Liverpool, blessé aux ischios puis au dos, va devoir patienter encore un peu pour revenir à la compétition, mais devrait être opérationnel après la trêve internationale.

De retour à l'Olympique Lyonnais l'hiver dernier après un passage de 2010 à 2013, Dejan Lovren a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot lyonnais, et devrait faire beaucoup de bien à Fabio Grosso et à la défense des Gones lors des prochaines semaines.

L'OL prépare la réception de Lorient

Dimanche au Groupama Stadium, l'OL accueille le FC Lorient dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Au plus mal au classement, les hommes de Fabio Grosso n'ont plus le choix, et doivent impérativement s'imposer pour sortir la tête de l'eau, et se donner un tout petit peu d'air pendant les deux semaines de trêve internationale.

En face, le FC Lorient n'est pas au mieux, avec deux défaites consécutives à Nantes (5-3) à domicile contre Montpellier (3-0). Les hommes de Régis Le Bris encaissent beaucoup de buts, et auront à coeur de se reprendre à Lyon. Une rencontre entre deux équipes qui ne sont pas au mieux, même si la situation lyonnaise est bien plus dramatique que celle des Merlus à l'heure actuelle.