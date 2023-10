L’AS Saint-Étienne a perdu Stéphane Diarra hier face à l’AC Ajaccio (0-0) en match de la 10e journée de Ligue 2. L’ailier droit franco-ivoirien de 24 ans, remplacé sur blessure, pourrait observer une grosse période d’indisponibilité.

ASSE : Stéphane Diarra absent plusieurs semaines ?

Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour l’ASSE, tenue en échec au Chaudron par l’AC Ajaccio. En plus de la déception du match nul qui empêche une remontée du club dans les Tops places de Ligue 2, l’équipe a perdu son ivoirien Stéphane Diarra sur blessure. L’ailier droit arrivé du FC Lorient, auteur de 6 matchs avec les verts cette saison, pourrait déjà manquer au groupe de Laurent Batlles.

Après le match nul 0-0 d’hier, le technicien stéphanois a donné les premières nouvelles concernant son joueur remplacé sur blessure. Et pour le moins qu’on puisse en dire, c’est que l’optimisme n’y est pas. L’entraîneur de l’ASSE, qui a reçu les premières observations des soignants de l’équipe à la mi-temps, a affirmé que ça ne sentait pas « bon » pour la blessure du joueur.

Selon Laurent Batlles, Stéphane Diarra a une pointe de façon générale à l’adducteur. Forcément, le voir se blesser à cet endroit ne le rend pas optimiste en ce qui concerne la durée de son indisponibilité. "Stéphane Diarra s’est fait mal à l’adducteur. Je ne sais pas du tout pour combien de temps il va en avoir, mais il a eu une pointe de manière directe à ce niveau-là. »

"Généralement, quand ça se passe comme ça, ça ne sent pas bon…"

Sans totalement s’avancer non plus, le coach stéphanois a ajouté : « Il faudra attendre les examens pour en savoir plus sur sa durée d'indisponibilités et la nature exacte de la blessure. Généralement, quand ça se passe comme ça, ça ne sent pas bon… »

L’ancienne pépite du Stade Rennais FC, passée par Le Mans FC, devrait en toute logique manquer au groupe stéphanois plusieurs semaines. La durée exacte de son indisponibilité est attendue par les supporters frustrés par le match nul qui fait perdre une occasion de grimper dans le classement. Un succès de l’ASSE face à Ajaccio aurait permis au club d’atterrir à la 3e place de Ligue 2, ce qui aurait été une bonne nouvelle pour la lutte pour la montée.