Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal à 50 M€ !

Le PSG reçoit une nouvelle offre de 50 millions d’euros pour cet indésirable. Un seul point bloque les négociations.

Mercato PSG : Une nouvelle offre arrive pour cet indésirable

Une offre de 50 millions d’euros est sur la table des dirigeants du PSG pendant ce mercato estival. La Juventus Turin fait feu de tout bois pour boucler le transfert définitif de l’attaquant français Randal Kolo Muani. Cet indésirable du Paris SG est devenu une perle rare en Italie après son transfert lors du dernier mercato hivernal.

Lire aussi : Mercato PSG : Accord conclu pour Richard Rios ?

À voir Mercato OM : Destination surprise pour Valentin Rongier

Randal Kolo Muani voulait coûte que coûte réussir à Paris notamment après le départ de Kylian Mbappé, mais il a été poussé vers la sortie par Luis Enrique. L’attaquant tricolore a pris la direction de l’Italie et a rejoint la Juventus Turin. Ce qui a été un succès. En 22 matches avec la Vieille Dame, il a fait trembler les filets à 10 reprises et a délivré 3 offrandes. Ses statistiques ont convaincu les Italiens et ils ont même négocié une prolongation de son prêt.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos déchire une offre de 100 M€ !

Les dirigeants du PSG ont accepté leur proposition et Randal Kolo Muani a pu disputer la Coupe du monde des clubs avec le club turinois. Maintenant, la Juventus veut conserver l’international français et négocie le deal avec les Parisiens. Mais le dossier devient complexe. Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, les Italiens veulent un prêt payant de 10 millions d’euros et une option d’achat de 40 millions d’euros.

Lire aussi : PSG : L’Inter Milan provoque l’ire de Nasser al-Khelaïfi

À voir ASSE : Mercato ambitieux, Saint-Etienne en mode Ligue 1

De son côté, le PSG dit Non et voudrait qu’on insère une obligation d’achat dans le deal. Les deux formations ne s’entendent pas encore sur la formule. Le géant italien demande une option d’achat simple tandis que les pensionnaires du Parc des Princes exigent une option d’achat obligatoire. Les deux clubs n’ont pas encore trouvé un accord sur ce point.