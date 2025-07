Mercato Stade Brestois : Un cadre veut partir à tout prix

Après les départs de Jordan Amavi, Jonas Martin et Massadio Haïdara, le Stade Brestois pourrait bientôt voir un nouveau cadre du vestiaire quitter ses rangs. Il s’agit du gardien de but Marco Bizot, qui ne souhaite plus rester en Bretagne.

Mercato : Marco Bizot fait le forcing pour quitter le Stade Brestois

À un an de la fin de son contrat avec le Stade Brestois, Marco Bizot nourrit véritablement l’ambition de changer d’air. Arrivé en août 2021, il a déjà passé quatre belles saisons avec les Bretons. Le gardien de but néerlandais de 34 ans est passé par toutes les émotions : la révélation en Ligue 1, la qualification en Ligue des champions, le tout couronné par un parcours honorable dans la prestigieuse compétition européenne la saison dernière.

En quatre saisons, Marco Bizot a disputé 148 matchs toutes compétitions confondues, pour 40 clean sheets. Il représente l’un des cadres du Stade Brestois, mais son aventure pourrait prendre fin cet été. Selon les informations du média Le Télégramme, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam aurait exprimé son envie de quitter les Ty-Zefs, alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026.

En interne, les dirigeants bretons n’acceptent pas son départ, mais Marco Bizot insiste. Âgé de 34 ans, le natif de Hoorn et ancien joueur de La Gantoise envisagerait d’explorer une nouvelle aventure européenne avant la fin de sa carrière professionnelle. Sous les couleurs du Stade Brestois, il a fait preuve d’un engagement remarquable, ce qui lui a valu le statut de titulaire indiscutable.