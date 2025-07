ASSE : Mercato ambitieux, Saint-Etienne en mode Ligue 1

Les dirigeants de l’ASSE font un mercato ambitieux cet été, après avoir raté celui de la saison dernière. Ils travaillent pour atteindre leur objectif majeur, qui est le retour rapide en Ligue 1.

Mercato: L’ASSE met le paquet pour son recrutement

L’ASSE n’a pas perdu de temps pour boucler le transfert définitif d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, deux joueurs prêtés au club en janvier dernier. Kilmer Sports Ventures a sorti 3,7 M€ pour lever les options d’achat de l’attaquant et du défenseur central selon l’estimation de Tranfermarkt. Le groupe canadien s’est également offert les services de Mahmoud Jaber, un milieu international israélien. Il est arrivé du Maccabi Haïfa contre un chèque estimé à 2 M€ hors bonus.

Cette semaine, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont recruté Chico Lamba au FC Arouca au Portugal, en déboursant 8 M€ selon le site spécialisé sur les transferts. Le défenseur central de 22 ans est un international Espoir portugais formé au Benfica puis au Sporting Club. L’entraîneur des Verts attend d’autres recrues, notamment un avant-centre, que KSV s’activent à mettre à sa disposition.

L’ASSE « se construit une vraie équipe » pour dominer la Ligue 2, selon Acherchour

En trois semaine de mercato, le recrutement de l’ASSE séduit déjà. Selon Walid Acherchour, le club relégué en Ligue 2 fait un mercato qui est à la hauteur de ses objectifs. « Franchement, ce que fait l’AS Saint-Etienne, c’est exceptionnel. Elle est en train de se construire une vraie équipe », a-t-il confié au micro du Winamax FC.

« Ils lèvent l’option d’achat de Bernauer, ils mettent 6 M€ (sic) sur Chico Lomba en Ligue 2. C’est fort, c’est incroyable. On dirait qu’ils se sont dit : ‘’On est revenu en Ligue 2, mais on va la casser en deux, la Ligue 2. Et puis on remontera’’ », a souligné le chroniqueur.

Néanmoins, ce dernier regrette un peu pour l’ASSE, dont les responsables n’ont pas fait le mercato d’ajustement qui s’imposait l’hiver dernier. « Ce mercato-là, ils auraient peut-être dû le faire en janvier 2025, pour essayer de se sauver », a-t-il regretté.