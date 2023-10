Alors qu'il traverse une période très difficile sur le plan sportif, Kylian Mbappé pourrait profiter de la trêve internationale pour prendre la parole.

PSG : Kylian Mbappé, c'est quoi le problème ?

Après un début de saison tonitruant, auteur de 7 buts en 4 matchs de championnat, il était légitime de se dire que Kylian Mbappé allait marcher sur la Ligue 1 une fois de plus. Mais quatre semaines plus tard, le constat est totalement différent, et la tendance s'est considérablement inversée. Si le PSG s'est remis la tête à l'endroit dimanche soir à Rennes en s'imposant 3-1, l'attaquant français n'a pas trouvé le chemin des filets, et s'est même offert un terrible raté en fin de match, symbole que la période actuelle est plus que délicate.

Cela fait maintenant quatres rencontres que le natif de Bondy n'a pas marqué le moindre but, et c'est assez rare pour le souligner en ce qui le concerne. La trêve internationale et les deux matchs qui l'attendent avec l'Équipe de France pourraient lui faire du bien. Mais avant de penser au terrain, Kylian Mbappé envisage de clarifier la situation.

Kylian Mbappé devrait s'exprimer en conférence de presse

Selon les informations de L'Équipe, Kylian Mbappé a parfaitement conscience qu'il n'est que l'ombre de lui même en ce moment. Le quotidien sportif indique que l'attaquant français ressentirait le besoin de vider son sac, et pourrait le faire cette semaine en conférence de presse. Même discours du côté du quotidien espagnol, AS, qui affirme également que le numéro 7 parisien va profiter de la trêve pour mettre les choses au clair.

Alors, à quoi faut-il s'attendre de cette prise de parole imminente ? Avec Kylian Mbappé, rien n'est à exclure, et ses propos pourraient bien relancer le feuilleton avec le Real Madrid qui a déjà animé tout le mercato estival.