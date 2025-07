Marseille prochain match off. : l’OM va cracher du feu

L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer une première rencontre officielle après une préparation de la saison 2025-2026 qui est sur le point de s’achever. Les supporters de toujours de l’OM attendent le prochain match de Marseille. Dans cet article, on fait le point sur le prochain match de l’Olympique de Marseille, les enjeux, la forme du moment et les joueurs clés à suivre.

Marseille prochain match : contre qui et quand ?

Le prochain match de l’OM se jouera le 15 août 2025, contre le Stade Rennais, au Roazhon Park, pour la première journée de Ligue 1 de la saison 2025-2026. Ce duel promet d’être intense. Rennes, non-qualifié en Coupe d’Europe, reste une équipe redoutable, tandis que l’OM veut marquer d’entrée les esprits à l’extérieur. Les objectifs du côté marseillais sont précis : aller bousculer le PSG cette saison dans la course au titre.

Le coup d’envoi sera donné à 20h 45 et la rencontre sera diffusée en direct par la nouvelle chaîne Ligue 1.

Les enjeux de cette rencontre

Ce prochain match du Stade Rennais et de Marseille marque le début de la saison, un moment important pour Roberto De Zerbi de poser les bases d’une dynamique positive. Après une belle première saison et un mercato estival actif, les supporters de l’OM attendent beaucoup de leur coach dans cette nouvelle ère. Ces fans rêvent d’un premier trophée de leur équipe après 15 ans de disette.

Une victoire de l’OM permettrait :

• de rassurer les fans après une saison 2024-2025 qui a redonné de l’espoir. L’Olympique de Marseille ayant terminé 2ᵉ, une place qualificative pour la Ligue des champions, les supporteurs attendent désormais plus.

• de donner beaucoup de confiance aux nouveaux joueurs recrutés cet été. Ils s’intègreraient bien plus facilement en commençant l’expérience phocéenne par un succès lors du premier match.

• de commencer la saison dans le haut du classement en Ligue 1, une bonne idée pour monter assez rapidement en ambition.

À l’inverse, un faux pas lors de ce déplacement au Roazhon Park pourrait déjà mettre la pression sur le groupe marseillais.

OM actu : forme actuelle et joueurs à surveiller

L’OM a montré de belles choses lors de sa préparation estivale, avec des victoires contre l’Espanyol Barcelone et Anderlecht. La défense semble stabilisée et l’attaque portée par un Mason Greenwood auteur de 5 buts en 3 matchs. Il pourrait être rejoint par par Pierre-Emerick Aubameyang avec qui il pourrait former un duo prometteur.

Parmi les joueurs à suivre pour le prochain match de Marseille :

• Mason Greenwood, très en vue lors des matchs amicaux, pourrait confirmer après une première saison réussie à l’OM. Pour lui, cette saison 2025-2026 sonne comme l’année de la confirmation et de la montée en puissance.

• Jonathan Rowe, en forme offensivement, pourrait être un bon compagnon de Greenwood. Il a une justesse dans la frappe, ce qui pourrait permettre à l’OM de rester dangereux même en dehors de la surface de réparation adverse. Recruté définitivement par l’OM après un prêt par Norwich, il semble déjà bien en jambe pour le début de saison qui s’annonce.

• Facundo Medina, auteur d’une acclimatation rapide, pourrait devenir le nouveau socle de la défense olympienne. L’ancien Lensois a fait l’actu mercato de l’OM avant de rejoindre le club. Il pense avoir déjà compris ce qu’attend de lui De Zerbi et ses premières prestations montrent sa parfaite entente avec le coach de l’OM.

• Adrien Rabiot, arrivé dans la cité phocéenne l’été dernier, a terminé la saison en véritable patron de l’équipe. Maintenant qu’il connait mieux l’environnement phocéen, il devrait donner plus. Sa première saison a renforcé son autorité aux yeux de ses collègues, ce qui facilitera davantage de prise de parole sur le terrain où il n’hésitera pas à continuer de donner l’exemple.

Le SRFC, de son côté, est en confiance avec un jeune effectif, mais talentueux, enrichi à l’occasion de ce mercato. La rencontre s’annonce donc équilibrée dans un Roazhon Park qui sera bondé de monde pour le retour des soirées de foot.