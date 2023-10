Pour le mercato hivernal, en janvier, la direction de l’ASSE a déjà identifié trois priorités pour renforcer l’équipe de Laurent Batlles.

Mercato : Laurent Batlles veut un défenseur, un arrière et un ailier en renfort

Bien que remontée au classement et invaincue lors des huit derniers matchs de Ligue 2, l’ASSE aurait prévu de se renforcer pendant la fenêtre des transferts d’hiver. Pour ce faire, le board du club ligérien aurait déjà ciblé trois priorités. Les postes à renforcer sont dévoilés par Peuple-Vert. Selon les informations du quotidien spécialisé, Saint-Etienne vise un défenseur central pour pallier l’absence de Dylan Batubinsika. L’international congolais sera présent à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en janvier-février 2024 avec la sélection de la RD Congo.

Laurent Batlles aurait également besoin d’un latéral droit plus offensif pour combler le déficit de Dennis Appiah dans le couloir droit. Les Verts espèrent également recruter un ailier supplémentaire pour se renforcer offensivement. Il faut rappeler que l’ASSE a inscrit seulement 10 buts en 10 matchs de championnat cette saison.

Se renforcer pour la montée en Ligue 1

Ayant mal démarré la Ligue 2, l’ASSE s’est bien ressaisi en alignant quatre victoires, avant son match nul contre l’AC Ajaccio (0-0), samedi. Les Stéphanois sont désormais 5es et ont rejoint le peloton de tête dans la course pour la montée en Ligue 1. Et c’est justement pour se donner les moyens de finir parmi les promus dans l’élite, pendant la deuxième moitié décisive de la saison, que Loïc Perrin et la direction de Saint-Etienne ont décidé de renforcer le groupe de Laurent Batlles. « Les Verts veulent être placés en janvier pour pouvoir mettre un coup de collier salvateur sur le marché des transferts. Ne pas s'attendre à des folies, mais plusieurs joueurs devraient débarquer cet hiver. Un investissement consenti dans l'optique de gagner gros en juin », a confirmé la source.