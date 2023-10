Alors que Le Havre accueille le RC Lens vendredi soir en guise d'ouverture de la 9e journée de Ligue 1, Nabil Alioui a lancé le choc face à la presse.

Le Havre-Lens : Malheur au vaincu

Vendredi soir au stade Océane, Le Havre et le RC Lens s'affrontent dans le cadre de l'ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Respectivement 13es et 14es, les deux équipes doivent absolument prendre les trois points pour se donner de l'air au classement. Côté Sang et Or, un succès permettrait de revenir provisoirement à la 10e place, et surtout de prendre un maximum de confiance avant la Ligue des Champions qui fera son retour dès mardi prochain à Bollaert avec la réception du PSV Eindhoven.

En ce qui concerne le HAC, une réaction est attendue après la correction subie au Vélodrome juste avant la trêve (3-0). Une victoire pourrait propulser les Normands dans la première partie de tableau, et confirmer un début de saison assez satisfaisant. À quelques heures du coup d'envoi, la confiance règne côté havrais, notamment du côté de Nabil Alioui, certain que son équipe peut faire quelque chose vendredi soir.

Nabil Alioui croit en la victoire

Dans un entretien accordé à Paris Normandie, l'attaquant du Havre, Nabil Alioui, a affirmé que son équipe aurait un coup à jouer devant son public vendredi soir."On est montés en Ligue 1 avec l’envie de jouer ce genre de matchs. On a hâte d’y être et je suis persuadé qu’on a une carte à jouer." Un message fort qui devrait motiver tout un vestiaire. Reste à savoir si les Havrais seront en mesure de faire tomber les Sang et Or, qui restent sur une série de 3 matchs sans défaites en championnat.