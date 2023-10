Alors que le LOSC va retrouver le championnat ce week-end, Rémy Cabella a révélé une terrible inquiétude à Lille.

LOSC : Rémy Cabella inquiet de l'état de la pelouse de Pierre Mauroy

Après deux semaines de trêve internationale, le LOSC retrouve la Ligue 1 ce week-end avec un gros choc face au Stade Brestois. Si cette rencontre s'annonce palpitante entre les deux équipes, un facteur important suscite quelques inquiétudes à Lille.

Présent mardi soir dans les travées de Pierre Mauroy à l'occasion de la rencontre entre la France et l'Écosse, Rémy Cabella a observé de près la pelouse en vue des prochaines échéances. Et dans l'émission "After Foot" sur RMC, le milieu offensif du LOSC s'est montré sceptique en voyant l'état du terrain. "J’ai été voir le match de l’équipe de France, j’ai vu la pelouse de loin, quand j’ai vu les rebonds et les appuis des joueurs, je me suis dit que c’était catastrophique. Alors qu’on essaie de jouer, ce n’est pas bon pour nous."

Trois matchs à suivre au stade Pierre Mauroy

Si l'état de pelouse inquiète autant Rémy Cabella, c'est surtout parce que le LOSC va jouer trois matchs consécutifs à domicile. Dès dimanche, les Dogues reçoivent le Stade Brestois dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Quatre jours plus tard, ils accueilleront le Slovan Bratislava en Conference League, avant la réception de l'AS Monaco.

Les matchs pourraient donc s'avérer délicats pour les joueurs de Paulo Fonseca, à moins que les jardiniers du club arrivent à faire des miracles avant dimanche.