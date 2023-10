Évoqué comme une possibilité pour le PSG lors du prochain mercato estival, le portier de l’AC Milan, Mike Maignan, a fait une importante mise au point sur cette rumeur.

Mercato PSG : Mike Maignan dans les plans du Paris SG

Mais à en croire les informations de Tutto Mercato Web, les discussions n’ont pas encore abouti à un accord entre les dirigeants de l’AC Milan et l’entourage de Mike Maignan. L’ancien gardien du LOSC et du PSG perçoit actuellement 3,2 millions d’euros par an au Milan AC et souhaite au minimum doubler son salaire, voire même atteindre 8 millions d’euros par an. Face à l’intérêt de richissimes clubs comme le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich et Tottenham, l’AC Milan travaille pour blinder davantage le contrat de Mike Maignan.

Mais la ligne salariale des Rossoneri ne permet pas de satisfaire les demandes de l’international français, qui pourrait facilement toucher un jackpot de 10 millions d’euros par saison s’il acceptait de revenir dans son club formateur, le PSG. Les pourparlers sont donc bloqués entre les dirigeants milanais et le clan Maignan ces dernières semaines, à en croire le média transalpin. Pour autant, le natif de Cayenne ne semble pas particulièrement intéressé par un retour à Paris.

Mike Maignan : « Revenir au PSG ? Ce n’est pas un objectif »

Avant le match entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan en Ligue des Champions, Mike Maignan a été interrogé sur un possible retour chez les Rouge et Bleu. Le gardien titulaire de l’équipe de France se sent bien à Milan et ne pense pas en ce moment à Paris.

« Revenir au PSG ? Ce n'est pas un objectif, mais ce n'est pas un échec. Je voulais rester, mais on a fait en sorte que je ne reste pas. Donc aujourd'hui, là où j'en suis, et la réussite est là parce que je suis parti et c'est ça la réussite », assure le compatriote de Kylian Mbappé dans une interview accordée à Canal+, avant d’évoquer son avenir personnel avec l’AC Milan. « Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a parlé de mon avenir ici. Les seuls qui m'avaient parlé de mon avenir c'étaient (Paolo) Maldini et (Frédéric) Massara, mais ils ne sont plus là. J'aime le Milan, donc on verra ce qui se passera », a ajouté Mike Maignan.