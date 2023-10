Alors que devait se tenir le choc entre l'OM et l'OL dimanche soir, la soirée a tourné au fiasco et la rencontre a finalement été annulée.

OM-OL : Une nouvelle tragédie pour le football français

Plus de 65 000 personnes attendues. Des milliers de kilomètres parcourus pour certains, pour finalement devoir rebrousser chemin peu avant 21h à la suite de la décision de la LFP d'annuler la rencontre entre l'OM et l'OL, dimanche soir. La faute à un groupe d'individus écervelé qui ont fait plonger cette soirée dans la stupeur la plus totale.

Aux alentours de 19h, alors que le bus de l'Olympique Lyonnais se rend au stade Vélodrome, de nombreux projectiles dont des canettes de bières sont lancés sur les vitres latérales du véhicule. Ces dernières explosent, et blessent Fabio Grosso ainsi qu'un de ses adjoints. L'entraîneur lyonnais sera également victime d'une autre canette de bière à moitié pleine reçue en plein visage. Résultat des comptes, 12 points de sutures, une suspicion de commotion et surtout un drame évité de justesse pour l'ex-internationale italien.

Obligé de se faire soigner dès son arrivée au Vélodrome, Fabio Grosso peine à tenir debout, preuve de la gravité extrême des évènements survenues quelques instants plus tôt. Dans le couloir du stade, l'ambiance est pesante, et la question de la tenue du match prend de l'ampleur.

Les supporters de l'OL également visés

Dehors, la tension reste palpable, et celle-ci va de nouveau monter d'un cran peu avant 20h. Trois bus de supporters lyonnais prennent la direction de l'enceinte du Boulevard Michelet, et là encore, les projectiles volent à tout-va. Les vitres sont de nouveau brisées, et des individus tentent de lancer des fumigènes à l'intérieur du bus. Une tentative de meurtre, disons-le clairement.

Une fois arrivés au stade, les supporters prennent place dans le parcage visiteurs, sous un accueil hostile du stade Vélodrome. Rapidement, les provocations fusent côté lyonnais, avec des cris de singes et des saluts nazis en direction du virage Nord qui, fort heureusement ne va pas réagir par la violence.

20h43, le couperet tombe : le match est annulé

Les minutes passent, et l'espoir pour les 65 000 spectacteurs du stade Vélodrome de voir la rencontre se jouer diminue. Si dans un premier temps, les joueurs de l'OL veulent disputer la rencontre, les médecins ont rapidement calmer tout le monde en expliquant que l'état de santé de Fabio Grosso est plus grave que prévu. Le coach lyonnais n'est pas apte à prendre part à la rencontre et la moitié du vestiaire de Lyon ne veut pas jouer.

Finalement, à 20h43, soit deux minutes avant le coup d'envoi initial, une conférence de presse débute, et François Letexierconfirme l'annulation de la rencontre. Désormais, la Ligue va devoir gérer ce dossier si particulier, car les faits se sont déroulés en dehors du stade et l'OM ne devrait donc pas être considéré comme responsable des évènements survenus dimanche soir.