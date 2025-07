Mercato ASSE : Gazidis recrute un ancien de Chelsea

L’ASSE n’a toujours pas officialisé Joshua Duffus, mais un expert passé par Chelsea et Brighton a déjà intégré l’organigramme du club.

Mercato : Dr Papastaïkoudis rejoint l’ASSE après Chelsea et Brighton

L’ASSE tente de renforcer son équipe reléguée en Ligue 2, mais aussi le staff technique et la Direction sportive. L’équipe d’Eirik Horneland a enregistré l’arrivée de quatre nouveaux joueurs : Mahmoud Jaber, Lassina Traoré, Chico Lamba et Joshua Duffus. La signature du dernier n’est pas encore officielle, car il attend son permis de travail.

Quant à l’encadrement technique, il a été renforcé par des spécialistes internationaux, dont la plupart débarquent d’outre-Manche : David Tivey, Calum Daley (préparateurs physiques) et Donough Holohan (directeur de la performance).

Alexandre Lousberg a, lui, pris la tête de la cellule de recrutement de l’AS Saint-Etienne, en tant que coordinateur. Et ce n’est pas tout pour la restructuration initiée par le président Ivan Gazidis et ses vice-présidents Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld.

Selon Peuple-Vert, Kilmer Sports Ventures a recruté Dr Foivos Papastaïkoudis, un psychologue du sport passé par Chelsea (2016-2022) puis Brighton & Hove Albion (2022-2025). Il a rejoint l’organigramme du club stéphanois au poste de First Team Performance Psychologist, d’après le média spécialisé, qui souligne qu’il possède « un CV impressionnant ».

La venue du Dr Papastaïkoudis à l’ASSSE s’inscrit dans « la volonté du club de mettre la santé mentale et la performance cognitive au cœur de son projet », comme l’indique la source.