Moins de 24 heures après les terribles incidents en marge de la rencontre entre l'OM et l'OL, l'enquête se poursuit, et l'attaque du bus était préméditée.

OM-OL : Une attaque préparée depuis jeudi

Les heures passent, et la consternation ne cesse de s'accroître. Depuis les terribles évènements de dimanche soir qui ont conduit à l'annulation de la rencontre, et causé la grave blessure sur le visage de Fabio Grosso, l'enquête se poursuit pour retrouver les fauteurs de trouble. L'OM et l'OL ont tous les deux pris la décision de porter plainte, et c'est désormais la justice qui va devoir prendre le relais pour faire la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé.

Ce lundi, La Provence a fait quelques révélations pour le moins surprenantes sur l'attaque du bus de l'Olympique Lyonnais. En effet, le journal indique que cela était prévu depuis jeudi par certains "supporters". Dès samedi soir, plusieurs fans marseillais était présents sur le vieux port à la recherche de supporters lyonnais dans le but de "les effrayer un peu". Le trajet du bus de l'OL était vislement connu des supporters marseillais, puisqu'un point de rendez-vous a été fixé quelques heures avant les incidents.

Les groupes de supporters de l'OM sont révoltés

C'est un paramètre important qu'il est important de préciser. Les auteurs des jets de projectiles sur les bus appartenant aux joueurs et supporters de l'OL ne sont pas issues des différents groupes de supporters. Les ultras marseillais ont passé la fin de journée à mettre l'ambiance au abords du Vélodrome avant de rentrer rapidement dans le stade.

Quelques secondes avant l'annonce de l'annulation de la rencontre, Rachid Zeroual, président des South Winners, a pris la parole dans le virage Sud pour annoncer le report du match, et dénoncer les agissements des individus en dehors du stade contre les joueurs et supporters lyonnais.