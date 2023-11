En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé sera libre signé où il le souhaite dès cet hiver. Il a reçu un conseil de Didier Droggba pour son futur club.

Mercato PSG : Didier Drogba conseille Kylian Mbappé pour son avenir

Cet été, Kylian Mbappé a secoué le monde du football en annonçant son refus de prolonger son contrat expiant en juin prochain avec le Paris Saint-Germain. Cette décision a déclenché une série de spéculations et de rumeurs quant à son avenir, et il semble de plus en plus probable que le prodige français quitte finalement le PSG au terme de la saison.

L'objectif de l’ancien Monégasque, depuis longtemps, semble être de réaliser son rêve d'enfance en rejoignant le Real Madrid. Cette perspective a même été renforcée lors de la cérémonie du Ballon d'Or, où le natif de Bondy a eu une conversation singulière avec Didier Drogba. Lors de cette discussion, l'ancien attaquant de l'OM et de Chelsea aurait conseillé à Kylian Mbappé de rejoindre les rangs madrilènes pour former un trident offensif exceptionnel avec Vinicius Junior et Jude Bellingham.

« La rencontre a eu lieu après le gala, en coulisses. Drogba a parlé avec des joueurs du Real Madrid et un qui pourrait l'être. Ils sont restés ensemble un moment. Il s'agissait de Bellingham et Vinicius et l'autre joueur était Kylian Mbappé. Drogba s'est adressé aux trois en disant : "J'adorerais vous voir jouer ensemble au Real Madrid" », a révélé le journaliste Eduardo Inda.

Le Real Madrid ne lâche pas l’affaire pour Kylian Mbappé

Cette déclaration suscite de l'enthousiasme chez les fans et observateurs du football, car l'idée d'un tel trio offensif est extrêmement séduisante. Vinicius Junior et Jude Bellingham sont déjà des atouts précieux au Real Madrid, et une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé créerait une attaque redoutable.

D’ailleurs, selon le média espagnol OK Diario, la direction madrilène travaille déjà en coulisse pour finaliser la signature de Mbappé en 2024, dans le but de réaliser ce trio offensif explosif. D’autant plus que la situation contractuelle de l’attaquant du PSG lui permet de signer un pré-contrat avec le club de son choix dès cet hiver. Les mois à venir promettent ainsi d’être passionnants autour de l’avenir de l’attaquant parisien.