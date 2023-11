L’ASSE va défendre sa place sur le podium, pour la première fois cette saison. Laurent Batlles a sorti sa recette pour y arriver face au Paris FC.

ASSE-Paris FC : Saint-Etienne prête à défendre sa place sur le podium

Dix matchs consécutifs disputés en Ligue 2 sans défaite, soit précisément 7 victoires et 3 nuls. Six matchs de suite disputés sans concéder de buts. Seulement 6 buts encaissés et 24 points au compteur, en 12 journées de championnat. C’est le bilan assez impressionnant de l’ASSE, actuel 2e au classement, avant d’affronter le Paris FC, ce samedi (15h). L’enjeu pour l’équipe de Laurent Batlles lors de cette 13e journée est évidemment de garder sa place sur le podium. Et cela passe impérativement par une victoire contre les Parisiens, car Angers SCO (23 points), l’AJ Auxerre (22 points) et Grenoble Foot (21 points) sont en embuscade.

En cas de défaite, Saint-Etienne pourrait se faire doubler par ces trois clubs. Cependant, en cas de succès, les Verts pourraient se hisser à la première place, si le Stade Lavallois ne gagne pas à Annecy (19h). Ce match contre le Paris FC est donc déterminant pour l’ASSE, surtout qu’elle joue avant ses adversaires directs dans la lutte pour la montée en Ligue 1.

ASSE-Paris FC : Laurent Batlles demande beaucoup d'humilité à ses joueurs

Pour ne pas donner des regrets aux milliers de supporters stéphanois, Laurent Batlles a passé des consignes assez claires à ses joueurs. « C’est un match à gagner tout simplement », a-t-il lâché d’entrée. Je ne vois pas cette rencontre comme un piège. À nous de rester sur ce que l’on fait aujourd’hui dans l’intensité et dans le jeu ». Seizième au classement, le Paris FC n'est pas venu à Geoffroy-Guichard en victime résignée. L'équipe dirigée par Stéphane Gilli aura à cœur de prendre des points pour éviter de basculer dans la zone rouge.

Face à cette adversité, l’entraineur de l'ASSE exige beaucoup d’humilité aux Verts contre le PFC. « On n’aura pas besoin de motiver les joueurs avant un match devant 35 000 personnes. Mais il ne faut pas oublier les objectifs. Des objectifs qui demandent beaucoup d'humilité », a-t-il recommandé.