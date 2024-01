Dans les confidences de Mohamed Toubache-Ter sur le mercato estival de l’ASSE, il révèle que Laurent Batlles n’avait pas eu les joueurs dont il avait besoin en priorité, mais il a également fait deux erreurs de casting.

Mercato : Saint-Etienne a recalé El Ouazzani et Gauthier Hein

Laurent Batlles (48 ans) a été remercié par l’ASSE le 6 décembre 2023, après avoir dirigé 17 journées de championnat. Son départ a été précipité par la série de 5 défaites consécutives de son équipe qui avait chuté au classement de la 2e à la 8e place. Il a été remplacé Olivier Dall’Oglio (59 ans). Un mois après le départ de Laurent Batlles de Saint-Etienne, Mohamed Toubache-Ter fait des révélations sur le mercato d’été. Il fait savoir que le coach des Verts avait glissé le nom de Amine El Ouazzani de l’EA Guingamp à Loïc Perrin, mais son profil n’a pas été validé par la direction du club ligérien. D’après l’explication de la source, la cellule de recrutement des Verts a estimé que l’attaquant, qui venait de la division National, ne serait pas performant en Ligue 2.

Gauthier Hein, une autre cible offensive de Laurent Batlles, avait été repoussée. Le polyvalent attaquant de l’AJ Auxerre devrait donner des regrets aux Stéphanois, car il est déjà auteur de 9 buts et 5 passes décisives cette saison. Mais le plus gros regret de l’ASSE reste Alexandre Mendy, qui était le choix prioritaire de l’ex-entraineur de Sainté, pour remplacer le décisif Jean-Philippe Krasso (17 buts et 12 passes décisives la saison dernière en L2). L’ASSE n’avait pas mis les moyens pour le recruter au SM Caen et il a prolongé son contrat en Normandie, jusqu’en 2026. Deuxième meilleur buteur du championnat en 2022-2023, l’International Bissau-Guinéen (7 sélections) est en tête du classement des buteurs de la Ligue 2 cette saison, avec 12 buts inscrits en 18 matchs disputés.

L'ASSE a demandé des comptes à Batlles pour Giraudon et Tardieu

En dehors des joueurs que l’ASSE a recalé ou que le club n’a pas pu recruter, faute de moyens, Laurent Batlles aurait été pointé du doigt pour le recrutement de Jimmy Giraudon en 2022, puis de Florian Tardieu (31 ans chacun) l’été dernier. Le défenseur et le milieu de terrain sont deux protégés qu’il a fait venir de Troyes. Le premier a été libéré en juillet 2023 et est sans club en ce moment. Quant au deuxième, ses prestations sont soit moyennes soit décevantes.

Le dernier dossier est celui de Mahmoud Bentayg. Mohamed Toubache-Ter a fait savoir que le défenseur recruté au Raja Casanblaca (Maroc) a été imposé par la direction sportive de Saint-Étienne à Laurent Batlles. Ce dernier demandait pourtant un piston gauche capable de remplacer l’excellent Niels Nkounkou, transféré à l’Eintracht Francfort.