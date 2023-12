Olivier Dall'Oglio a fait un point sur le mercato de l’ASSE et les absences dans son effectif, en raison de la CAN et des blessures, lors de la reprise des entrainements, ce vendredi.

Olivier Dall'Oglio : « on travaille sur le mercato, j'attends »

Olivier Dall'Oglio et son équipe ont effectivement repris les entrainement ce vendredi. Ils ont deux séances pour commencer. Celle du matin était ouverte au public et la deuxième était à huis clos. Le nouvel entraineur a fait un point à l’occasion de cette reprise. Il a donné quelques indices sur le mercato d’hiver, dont l’ouverture officielle se fera le 1er janvier 2024. Il ne confirme pas la piste Irvin Cardona (FC Augsbourg) ni celles menant vers Junior Sambia de Salernitana ou encore Fabien Centonze du FC Nantes.

Il a simplement déclaré : « On a cherché. On travaille dessus (sur le mercato, ndlr). Pour le moment j'attends ». Il a indiqué ensuite, dans des propos rapportés par Evect : « Ça va durer un grand mois. Il faut qu'on affine tout ça bien-sûr ».

Le coach de l'ASSE s'inquiète pour les joueurs partis à la CAN

Concernant les absences de Dylan Batubinsika et Karim Cissé, et probablement d'Ibrahim Sissoko pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Olivier Dall'Oglio se réjouit de leur nombre limité à Saint-Etienne, comparativement à d’autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, qui sont plus impactés. « Par rapport à d'autres clubs c'est vrai que ce n'est pas énorme », a-t-il souligné. Toutefois, le coach des Verts est préoccupé par la forme physique de ces joueurs, quand ils seront de retour.

« Ne serait-ce qu'un seul joueur pour nous, ça peut faire la différence. On va voir comment ils vont évoluer parce que quand ils reviennent, ils sont fatigués […], quelquefois ils ne sont pas opérationnels de suite », s’est-il inquiété.

Dall'Oglio rassure sur l'état d'esprit de son groupe

Pour finir, Olivier Dall'Oglio a livré ses premières impressions sur l’ambiance au sein de son groupe et sur l’état d’esprit des joueurs lors de reprise « Ça a l'air d'aller », a-t-il rassuré. Selon le technicien des Verts, « le groupe est assez réceptif ». Mais il souligne que ce qui fait surtout du bien, ce sont les victoires. « L'équipe vient de gagner (victoire contre le SC Bastia, ndlr) et l'état d'esprit est différent », a indiqué le successeur de Laurent Batlles.