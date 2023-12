La direction de l’ASSE est bien consciente de la nécessité de renforcer son équipe. Néanmoins, Olivier Dall’Oglio insiste sur ses besoins, comme il l’a fait dans Le Réveil du Midi.

Mercato ASSE : Dall’Oglio, « il y aura des arrivées qui sont nécessaires »

Après le dernier match de l’année 2023, remporté face au SC Bastia, Olivier Dall’Oglio (59 ans) a indiqué ses besoins pour l’hiver. Et ce n’est plus un secret, puisqu’il les avait déjà annoncés en conférence de presse. Il veut un joueur dans chaque compartiment de jeu. Plus précisément un défenseur (arrière latéral polyvalent), un milieu de terrain et un attaquant de profondeur comme il l’a précisé.

Mais à l’occasion d’une interview dans le journal gardois, le nouvel entraineur de l’ASSE a insisté sur l’arrivée de nouveaux joueurs dans son équipe en janvier, afin d’être mieux armé dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Il a maintenu la pression sur Loïc Perrin, le coordinateur sportif, en déclarant : « On est dans le mercato qui sera important ». Et le coach de Saint-Etienne d’annoncer : « car il y aura des arrivées qui sont nécessaires ».

Olivier Dall’Oglio relance Saint-Etienne dans la course pour la montée

Olivier Dall’Oglio a été engagé officiellement le mardi 12 décembre pour prendre la succession de Laurent Batlles. Il a donc dirigé deux matchs avant la trêve hivernale. Et son bilan est plutôt positif. Un nul contre les Girondins à Bordeaux (0-0) et une victoire face à Bastia (3-2) à Geoffroy-Guichard. Grâce au 4 points glanés, l’ASSE est remontée à la 7e place à la mi-saison. Cela augure d’une deuxième partie de championnat prometteuse pour les Verts, qui n’ont plus que 3 points de retard sur la 5e place, qualificative pour les barrages pour la montée dans l’élite.

En tout cas, ces résultats positifs ont permis aux Stéphanois « d’engranger de la confiance » pour la suite, comme l’a souligné Olivier Dall’Oglio. Rappelons que ce dernier a assuré aux responsables et aux supporters de l'ASSE qu'il est possible de remonter en Ligue 1 en une demi-saison.