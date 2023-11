Toujours à l’affût des opportunités du mercato, l’Inter Milan se projetterait sur son prochain recrutement et ciblerait pour ce faire un jeune défenseur du LOSC.

Mercato LOSC : L’inter Milan ne lâche pas Tiago Djalo

Victime d'une rupture du ligament croisé d'un genou en mars dernier lors du derby contre le RC Lens (1-1), Tiago Djalo devrait faire son retour sur les terrains en cette fin d’année 2023. En attendant, son avenir au LOSC n’est toujours pas réglé. Le défenseur polyvalent de 23 ans, capable d’évoluer dans l’axe et sur les côtés, arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club nordiste.

Si aucune résolution n'est trouvée concernant le renouvellement de son bail, le jeune joueur quittera gratuitement le LOSC au terme de la saison. Cela est d’autant plus probable au regard de l’intérêt de plusieurs grands clubs européens pour ses services. En plus du FC Barcelone, l’Inter Milan surveille de très près le profil de Tiago Djalo. Les Nerazzurri étaient déjà sur ses traces cet été et ne lâchent pas l’affaire pour sa signature.

Le journaliste italien Fabrizio Romano assure en effet que l’Inter Milan compte revenir à la charge pour Tiago Djalo une fois la fenêtre de transfert de janvier ouverte. Les dirigeants italiens espèrent conclure un accord avec le défenseur portugais durant cette période, ouvrant ainsi la voie à son transfert gratuit au en juin prochain.

Tiago Djalo bientôt libre de négocier avec le club de son choix

Il convient de noter que Tiago Djalo sera libre de négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2024, une opportunité en or pour les clubs intéressés par ses services. Ces derniers s’activent en coulisse pour boucler sa signature, selon les toutes dernières informations. Reste à savoir quelle sera la réaction du club présidé par Olivier Létang dans ce dossier.

Pour le moment, la prochaine fenêtre des transferts sera probablement témoin d'une activité accrue autour de l’avenir du défenseur des Dogues. L’Inter Milan et d'autres prétendants tenteront de s’assurer les services du défenseur prometteur.