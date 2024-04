Succession de Jean-Louis Gasset à l’OM, le cœur de Fonseca balance entre Lille et Marseille

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est déjà lancé dans la préparation de l’après–Jean-Louis Gasset. Paulo Fonseca du LOSC est de nouveau dans les petits papiers de la direction marseillaise, ce qui ne plait pas au LOSC qui n’est cependant pas aligné avec son entraîneur sur la suite de sa carrière.

Mercato, l’OM revient à la charge pour Paulo Fonseca pour remplacer Jean-Louis Gasset

Dans une saison en dents de scie, l’OM se trouve à un carrefour concernant son entraîneur Jean-Louis Gasset, arrivé sur le banc en toute urgence au limonage de Gennaro Gattuso. Le technicien de 70 a signén un contrat courant jusqu’à la fin de la saison, en juin prochain. Si ses premiers matchs semblaient pouvoir déboucher sur la prolongation de son contrat à la fin de la saison, ces dernières prestations ont-elles semé un grand doute dans l’esprit de Pablo Longoria et ses collaborateurs.

Photo @IconSport : Jean-Louis Gasset

Avant la nomination de Jean-Louis Gasset, l’OM avait sondé Paulo Fonseca du LOSC avec qui d’intenses négociations ont été menées. À la vérité, le technicien portugais a bien reçu cet intérêt des Marseillais, mais ne pouvait changer de club en cours de saison. Du côté de la direction du LOSC, il n’est pas question de laisser filer un coach qui a permis au club de s’installer dans le top 5 du championnat cette saison.

Le LOSC croit pouvoir retenir son coach

Le problème est que Paulo Fonseca sera libre à la fin de cette saison de s’engager avec le club de son choix. Il est en effet sous contrat avec le LOSC jusqu’au 30 juin 2024. De ce fait, il peut bien rejoindre le banc de l’OM avant le prochain mercato estival pour y préparer l’équipe de la saison prochaine.

Sauf que le président lillois Olivier Létang croit pouvoir s’appuyer sur la relation de confiance et de transparence qu’il entretient avec Paulo Fonseca pour le convaincre de rester. « Avec Paulo, on se parle tous les jours. Nous avons déjà discuté de son avenir et nous sommes d’accord sur notre approche », a confié le dirigeant du LOSC qui espère ainsi couper court aux velléités des dirigeants de l’OM de lui prendre son coach.

« Prévoir trop à l’avance peut s’avérer contre-productif », affirmait Olivier Letang à RMC Sport, pour justifier l’absence de prolongation du contrat de Paulo Fonseca.

Mercato : Entre Lille et Marseille, le cœur de Paulo Fonseca balance

Paulo Fonseca et Olivier Letang à Lille. @IconSport

À la vérité, le technicien de 51 ans ne s’interdit rien. Selon ses proches, il étudiera les opportunités qui vont se présenter à lui dans les prochains mois qui précèdent la fin de la saison. Sous anonymat, un proche du coach natif de Nampula (Mozambique portugais) assure qu’il n’est pas indifférent à l’intérêt de l’OM, un des 3 plus importants clubs de foot français malgré ses actuelles difficultés.

Contrairement à Olivier Létang, qui croit pouvoir garder son coach, les proches de Fonseca, eux, croient que la suite de l’histoire appartient à l’Olympique de Marseille. Si le club phocéen fait le nécessaire, le remplaçant de Jean-Louis Gasset pourrait sans problème être l’actuel coach de Lille OSC.