Mercato PSG : Kylian Mbappé, des exigences trop élevées pour le Real Madrid

À l'approche de la fin de son contrat expirant en juin prochain avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé maintient fermement sa position, en refusant de prolonger son engagement avec le club parisien. Malgré les pressions de sa direction, il campe sur sa décision. Si sa situation contractuelle persiste, l'attaquant français quittera gratuitement le PSG au terme de la saison, avec une destination précise en ligne de mire.

Kylian Mbappé aimerait voir son rêve d’enfance s’accomplir en signant au Real Madrid. Cependant, la donne a changé du côté du géant madrilène. Des médias espagnols tels que la Cadena SER et OK Diario ont récemment révélé que la Casa Blanca a renoncé au recrutement de l’attaquant vedette du PSG. Avec l’explosion des jeunes talents, comme Vinicius Jr et Rodrygo, ainsi que Jude Bellingham, qui réalise un début de saison sensationnel, la direction du Real Madrid estimerait qu'il n'est plus nécessaire de dépenser une somme colossale pour attirer le prodige français.

300 millions d'euros pour Kylian Mbappé

En effet, selon les informations confirmées par El Chiringuito, Kylian Mbappé exigerait une prime à la signature avoisinant les 100 millions d'euros, sans compter son salaire impressionnant. Le journaliste espagnol Eduardo Inda indique que cette opération devrait coûter pas moins de 300 millions d’euros au Real Madrid en une année.

L’ancien Monégasque aimerait aussi percevoir un peu plus que les 35 millions nets qu'il gagne désormais au PSG, a assuré le journaliste, soulignant que ces demandes excessives auraient rapidement poussé les dirigeants madrilènes à tourner le dos à cette signature prestigieuse. En cas de départ du PSG en tant qu’agent libre l’été prochain, Kylian Mbappé devrait donc oublier le Real Madrid comme possible destination, à moins d’un énorme rebondissement dans ce dossier.