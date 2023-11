Le mercato hivernal de l’ASSE s’annonce très animé, car Laurent Batlles a besoin de renforts en janvier pour atteindre l’unique objectif du club.

L'ASSE doit d'abord bien boucler la phase aller de la Ligue 2

Retour de l’ASSE en Ligue 1. C’est l’objectif fixé à Laurent Batlles dès son arrivée à Saint-Etienne en juin 2022. La saison dernière, il a échoué en raison d’un début de championnat raté. Cette année, son équipe fait une bonne première partie d’exercice. Elle était sur le podium au terme des 12e et 13e journées de Ligue 2. À l’issue de la 14e journée, Saint-Etienne a chuté à la 5e place, mais elle reste en course pour les places qualificatives pour la montée. Les Verts ont seulement 3 points de retard sur le leader, Laval.

Cependant, les derniers résultats de l’ASSE ne rassurent pas pour la suite de la saison. Les Verts ont concédé deux défaites avant la trêve internationale. La première, contre le Paris FC à Geoffroy-Guichard (0-1) et la deuxième, plus inquiétante, à Auxerre (5-2). Laurent Batlles et son équipe doivent immédiatement renouer avec la victoire dès la reprise, samedi, face à Pau FC. Elle devra ensuite bien boucler la phase aller, sans son gardien de but titulaire (Gautier Larsonneur) et se projeter ensuite en 2024.

Mercato ASSE : Un arrière droit comme priorité cet hiver

Pour la deuxième phase décisive de la saison, l’ASSE aura besoin de recruter de nouveaux joueurs. Laurent Batlles a annoncé la couleur en conférence de presse la semaine dernière. Il attend en priorité un arrière latéral droit ou piston droit pour renforcer le poste de Dennis Appiah. « On a jusqu’à fin décembre et après on verra où nous nous situerons et ce que nous devrons faire ou pas », a confirmé l’entraineur stéphanois. Le technicien se prépare également à l’absence de quelques joueurs internationaux concernée par la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). « Après, on verra en fonction aussi de certains départs », a-t-il indiqué.

Des renforts attendus à Saint-Etienne pour se donner les moyens de monter

D’après les confidences d’un proche des deux présidents de l’ASSE dans Le Progrès, ces derniers tiennent à la montée des Verts en Ligue 1. La priorité pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, « c'est la remontée », a-t-il assuré dans le quotidien régional. Pour ce faire, ils devraient être disposés à sortir le chéquier pour renforcer convenablement l’équipe de Laurent Batlles, afin de lui permettre de rester compétitive dans la lutte pour la montée.

Si le buteur Ibrahim Sissoko, Dylan Batubinsika (défenseur central) et Benjamin Bouchouari (milieu de terrain) sont sélectionnés pour la CAN du 13 janvier au 11 février, il faudra leur trouver des remplaçants, qui ont au moins leur niveau, pour éviter d’amoindrir les Verts. La tâche de Loïc Perrin s'annonce décisive. Il doit trouver des joueurs au profil idéal pour intégrer directement l'équipe stéphanoise et être performants immédiatement.