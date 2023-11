Bien que préoccupée par la montée en Ligue 1, l’ASSE va devoir gérer les dossiers de fin de contrat de plusieurs joueurs avant juin 2024.

Mercato ASSE : Laurent Batlles a besoin de renforts cet hiver

Restée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ASSE va tenter cette saison encore de retrouver l’élite. C’est l’unique objectif du club. Laurent Batlles et son équipe sont dans la course pour les places qualificatives pour la montée. Mais la saison est encore longue et le verdict final est incertain, après seulement 14 journées de championnat.

L’AS Saint-Etienne doit donc se donner les moyens de rester dans le top 5, pour espérer revenir en Ligue 1. Et cela passe par un mercato efficace cet hiver. L’entraineur des Verts aura besoin de renforts, pour une équipe plus forte dans la lutte avec ses concurrents, notamment l’actuel leader Laval ou encore Angers et Auxerre, qui sont sur le podium.

Mercato ASSE : Loïc Perrin doit gérer 10 dossiers de fin de contrat !

Parallèlement au renforcement de l’équipe de Laurent Batlles, Loïc Perrin doit gérer d’autres dossiers urgents. Ceux des joueurs en fin de contrat en juin 2024. Ils sont au nombre de neuf. Tous formés à l’ASSE : Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Maxence Rivera, Léo Pétrot et Dylan Chambost sont concernés. Si les trois premiers sont issus directement de la réserve stéphanoise, les deux derniers sont revenus au club à l’été 2022, après la relégation des Verts en Ligue 2. Victor Lobry, Matthieu Dreyer (34 ans) et Gaëtan Charbonnier (34 ans) sont également dans le lot. Cependant, l’avant-centre et le gardien de but ont une option de prolongation d’une année supplémentaire dans leur contrat respectif.

Le dernier joueur concerné par la fin de bail à l'issue de l’exercice 2023-2024 est Stéphane Diarra. Il est prêté par le Football Club de Lorient Lorient à l’ASSE pour une saison et sans une option d'achat. Arrivé à Saint-Etienne en juin 2022, Laurent Batlles aussi doit partir à l’été prochain.