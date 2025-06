OM Mercato : Paul Pogba tout proche de signer son contrat !

Longtemps associé à l’OM, Paul Pogba pourrait très bien évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. L’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin se rapproche d’un accord avec un autre club français.

OM Mercato : Paul Pogba finalement à l’AS Monaco ?

Impatient de retrouver les terrains de football après la réduction de sa sanction de quatre ans pour dopage par la FIFA, Paul Pogba pourrait revenir dans son pays dès cet été. Annoncé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille, le Champion du Monde 2018 se rapproche finalement de l’AS Monaco.

D’après Santi Aouna de Foot Mercato, le joueur de 32 ans a été proposé à l’AS Monaco il y a quelques semaines et il est intéressé par l’idée de disputer la Ligue des Champions dans la Principauté.

« Selon nos dernières informations, Pogba veut rejoindre le club de la Principauté. Dès lors, les discussions s’intensifient afin de trouver un accord contractuel entre les deux parties », révèle le Aouna, qui est rejoint par Fabrizio Romano dans cette affaire. 🚨🔴⚪️ AS Monaco have offered a two year contract to Paul Pogba with talks underway.



Negotiations and discussions over project continue this weekend to try reach an agreement.



Monaco are working on both Ansu Fati and Paul Pogba deals. pic.twitter.com/GbDvSzDrJV— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2025

En effet, selon le célèbre journaliste italien, « l’AS Monaco a proposé un contrat de deux ans à Paul Pogba et les négociations sont en cours. Les négociations et les discussions sur le projet se poursuivent ce week-end pour tenter de parvenir à un accord. Monaco travaille sur les transferts d’Ansu Fati et de Paul Pogba. »

Les deux parties sont en négociation et un deal serait en bonne voie. Sans club depuis plusieurs mois et la fin de la résiliation à l’amiable de son bail avec la Juventus Turin, Paul Pogba pourrait débarquer à Monaco dans les jours ou semaines à venir.

Concernant l’OM, Thibaud Vézirian rapporte qu’il y a de gros doutes quant à la capacité de Paul Pogba à retrouver son meilleur niveau, malgré son envie affichée de relancer sa carrière. Le journaliste pense même que le natif de Lagny-sur-Marne ne serait pas titulaire à Marseille. Pablo Longoria et Medhi Benatia ne sont donc pas allés plus loin dans ce dossier.