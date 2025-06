Mercato: Après Rabiot, un autre ancien du PSG dit oui à l’OM

Après Adrien Rabiot, auteur d’une grande saison 2024-2025, l’OM pourrait s’attacher les services d’un autre ancien joueur du PSG. Explications.

Mercato : Un ex-défenseur du PSG veut rejoindre l’OM

Après l’arrivée de CJ Egan Riley, le conseiller sportif de l’OM, Medhi Benatia, aurait l’intention de recruter deux autres défenseurs. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Roberto De Zerbi souhaite un profond renouvellement de son arrière garde. Le journal L’Équipe révèle ainsi que CJ Egan Riley (22 ans), qui vient de s’engager officiellement pour quatre ans, ne sera pas la seule recrue dans le secteur défensif.

En coulisses, Medhi Benatia prépare une double offensive pour offrir au coach italien un arrière-garde plus solide et expérimentée. Et d’après les informations de TuttoAtalanta.com, Mitchel Bakker, qui a porté les couleurs du PSG de 2019 à 2021, aimerait beaucoup rejoindre le collectif de l’OM durant ce mercato estival. En difficulté à l’Atalanta Bergame, le latéral gauche de 24 ans veut rebondir la saison prochaine et se verrait bien à Marseille. Son souhait serait sur le point d’être exaucé.

Accord entre l’OM et l’Atalanta pour Mitchel Bakker

Auteur de belles performances avec le LOSC, club où il a été prêté cette saison, Mitchel Bakker pourrait revenir en Ligue 1 dans quelques mois. D’après Tuttomercatoweb, l’OM insiste pour recruter l’international néerlandais. Un intérêt réciproque puisque l’arrière gauche de 24 ans ne serait pas insensible à l’idée de disputer la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille. 🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 : 𝗟𝗔 𝗣𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗠𝗜𝗧𝗖𝗛𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗞𝗞𝗘𝗥 𝗦𝗘 𝗥𝗘𝗡𝗙𝗢𝗥𝗖𝗘 𝗗𝗨 𝗖𝗢̂𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠 !! 💙🤍



Sa polyvalence plaît à Roberto De Zerbi. Face à la volonté affichée du joueur, la direction de l’Atalanta serait d’accord pour négocier avec l’OM pour le transfert de Bakker. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Purmerend est évalué à 7 millions d’euros, un montant largement dans les cordes des finances olympiennes. Affaire à suivre…