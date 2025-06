Mondial des Clubs : L’Atlético craint le PSG, l’annonce-choc

Alors qu’Antoine Griezmann a affiché toute sa détermination pour battre le PSG en ouverture de la Coupe du Monde des Clubs, tout le vestiaire de l’Atlético Madrid ne semble pas aussi serein pour affronter les hommes de Luis Enrique.

« Impossible de ne pas souffrir » contre le PSG

Le PSG entre en lice en Coupe du Monde des Clubs ce dimanche face à l’Atlético Madrid. Au micro de DAZN, Antoine Griezmann a affiché sa volonté de déjouer les plans du Paris SG pour ce choc. « On a hâte de jouer notre premier match contre le PSG. Actuellement, ils jouent très bien, mais je pense qu’on peut les embêter », a déclaré l’attaquant des Colchoneros, avant de rappeler l’issue du match qui a opposé les deux équipes il y a quelques mois en Ligue des Champions.

« On l’a d’ailleurs vu chez eux quand nous avions gagné à la dernière seconde. Je crois en mon équipe et j’espère qu’on pourra livrer une belle performance », a ajouté l’international français de 34 ans. Une victoire en trompe l’oeil, Ousmane Dembélé et ses partenaires ayant outrageusement dominé la rencontre.

D’ailleurs, Jan Oblak, le gardien de but du club espagnol, n’est pas forcément serein au moment de croiser à nouveau la route des Rouge et Bleu. Interrogé sur le match de la Coupe du Monde des Clubs de dimanche, l’international slovène confie qu’il « est impossible de ne pas souffrir » contre des équipes comme le Paris SG.

« Contre des équipes comme Paris, contre de grandes équipes, on souffre toujours. Il est impossible de jouer contre de telles équipes sans souffrir. Nous devons être prêts à tout, à souffrir, à jouer et à faire tout notre possible pour gagner, comme nous l’avons fait en Ligue des champions, que tout le monde pensait très difficile, mais à la fin nous avons réussi à gagner », a expliqué Jan Oblak en conférence de presse.