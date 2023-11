Lors de son passage en conférence de presse, Laurent Batlles a encore lâché un message adressé à Loïc Perrin, sur le mercato d’hiver.

ASSE : Laurent Batlles annonce des changements contre Pau FC

Comme lors du 7e tour de la coupe de France à Bourg-en-Bresse, l’ASSE est privée de plusieurs joueurs contre Pau FC en Ligue 2. Parmi les 7 joueurs absents, il y a cinq joueurs titulaires et deux : Maxence Rivera (ailier) et Thomas Monconduit (milieu défensif), qui sont dans la rotation de l’entraineur de Saint-Etienne. N’ayant pas son groupe au complet, Laurent Batlles est contraint de reconstituer son équipe-type. Il prévoit des changements contre le club palois, samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard. « De toute façon sur certains joueurs, il y aura une obligation de tourner. On en a déjà parlé avec le médical », a-t-il annoncé.

Mercato ASSE : Batlles, « il y a des postes où on a du monde et d’autres où c’est plus difficile »

En dehors des nombreuses blessures, l’ASSE a prévu de se renforcer pendant le mercato hivernal, pour être capable de rivaliser avec ses concurrents dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Loïc Perrin doit également anticiper les éventuels départs d’Ibrahim Sissoko, Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika et Karim Cissé à la CAN en janvier 2024. Outre le défenseur latéral droit recherché en priorité, l’ASSE aura d’autres besoins en fonction du point médical de l’équipe, en décembre à la mi-saison.

En prévision du marché des transferts de cet hiver, Laurent Batlles a transmis un indice à Loïc Perrin, coordinateur sportif du club ligérien. « Il y a des postes où on a beaucoup de monde, et il y en a d’autres où c’est plus difficile », a-t-il glissé, devant les journalistes, avant le match de la 15e journée du championnat.