La pression monte sur la direction sportive de l'ASSE depuis la défaite contre Pau FC (1-2) au stade Geoffroy-Guichard. Laurent Batlles et Loïc Perrin doivent vite trouver les solutions pour relancer l'ASSE, sinon la montée du club en Ligue 1 serait compromise.

ASSE : Les Verts devancés dans la course pour la montée

L'ASSE a été renversée par Pau FC, samedi lors de la 15e journée de Ligue 2. L'équipe de Laurent Batlles avait ouvert rapidement le score (1-0, 10e), mais elle s'est fait renverser ensuite dans la deuxime période, en concédant deux buts en l'espace de trois minutes (75 et 78e). Cette défaite est la troisième consécutive de Saint-Etienne, qui s'était inclinée devant le Paris FC (0-1) et l'AJ Auxerre (5-2) lors des matchs précédents. Avec 8 buts concédés en 3 matchs de suite, les Verts coulent.

Deuxième au classement avant ces trois défaites, ils sont désormais 6es avec 8 points de retard sur le leader (Laval) et 4 points sur ses deux dauphins, Angers SCO et Grenoble Foot. La série négative de l'ASSE est donc inquiétante, relativement à l'objectif fixé par Jean-François Soucasse (président exécutif) en début de saison. La chute de l'équipe de Laurent Batlles au classement laisse planer un gros doute sur sa capacité à jouer la montée contre des adversaires qui semblent mieux armés pour les places qualificatives.

Le mercato hivernal pour regler la mire

L'ASSE doit regler rapidement sa mire si elle veut rester en course pour la montée dans l'élite lors de la deuxième moitié décisive de la saison. Le mercato de janvier sera donc déterminant pour le club ligérien, décimé par les blessures de joueurs importants : Gautier Larsonneur (gardien de but), Dylan Batubinsika (défenseur central) et Ibrahima Wadji (attaquant).

Loïc Perrin doit en effet trouver des joueurs capables de se fondre immédiatement dans le groupe de Laurent Batlles et lui apporter une plus-value, car les Mathieu Cafaro, Benjamin Bouchouari, Stéphane Diarra, Dylan Chambost ou encore Florian Tardieu, sur qui l'entraineur compte, n'arrivent pas à enchainer les bonnes prestations. Ils sont irréguliers dans leurs performances et semblent déjà essoufflés. Et cela se ressent sur le résultat collectif des Stéphanois.

Début de crise sportive à Saint-Etienne

Avant l'ouverture officielle du marché des transferts de l'hiver, Peuple-Vert évoque un début de crise sportive à l'ASSE, à la suite de la défaite contre le club palois. Selon le média spécialisé, Laurent Btalles est à court de solutions et son équipe montre un souci physique. La source s'interroge du coup sur la montée qui semble impossible pour Saint-Etienne, au vu de ses prestations décevantes et de ses derniers résultats en Ligue 2.