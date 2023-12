L’ASSE est en crise depuis qu’elle a concédé une 4e défaite de suite en Ligue 2. Loïc Perrin serait descendu dans vestiaire et le départ de Laurent Batlles serait envisagé en cas de défaite contre Guingamp.

Mercato ASSE : Laurent Batlles viré après Guingamp ?

Les jours de Laurent Batlles à la tête du staff technique de l’ASSE sont comptés. Si plusieurs sources évoquent son possible limogeage à la mi-saison, Le Progrès assure qu’il pourrait être mis à pied bien avant. Si les Verts concèdent une 5e défaite, ce mardi (20h45) face à l’EA Guingamp, Roland Romeyer n’hésiterait pas à le démettre de ses fonctions comme nous l'avions indiqué. Cette tendance est confirmée par le quotidien régional.

Saint-Etienne a déjà concédé 6 défaites en 16 journées de championnat et voit ses chances de monter en Ligue 1 se réduire. N’ayant pris aucun point lors des 4 dernières journées, Saint-Etienne est désormais 7e et s’éloigne de son objectif. Laurent Batlles songe déjà à un plan B pour sauver la face. Il espère passer par les barrages pour tenter d’accéder à l’élite. En d’autres termes, il n’est plus certain de pouvoir finir à la 1re ou 2e place qualificative directement pour la Ligue 1.

Loïc Perrin parle aux joueurs, Romeyer tient le délai pour trouver un nouvel entraineur

En attendant, Loïc Perrin tente de mobiliser les joueurs de Saint-Etienne, afin qu’ils renouent rapidement avec la victoire et ainsi mettre fin à la série négative. D’après la source, il a parlé à l’équipe dans le vestiaire, lundi. L’on imagine que son mot d’ordre a été claire. La victoire contre l’EA Guingamp et rien d’autre.

La média apprend également que Roland Romeyer a eu une réunion avec la direction stéphanoise. Il a décidé de mettre à profit la dizaine de jours qui séparent le match de ce mardi et celui de la 18e journée contre les Girondins de Bordeaux (le 16 décembre), pour trouver un nouvel entraineur. Si évidemment, Laurent Batlles ne prend pas les 3 points face à l’EAG à Geoffroy-Guichard. En effet, l'ASSE jouera le 8e tour de la coupe de France face à Nîmes, le samedi 9 décembre, après Guingamp.