Loïc Perrin a confirmé les deux départs annoncés, jeudi, après Laurent Batlles. Il a également lâché un indice sur le délai pour trouver le nouvel entraineur de l’ASSE.

Mercato : Loïc Perrin confirme le départ de Da Costa et de Brottes

A la place de Laurent Huard, entraineur intérimaire de l’ASSE, c’est Loïc Perrin qui s’est présenté en conférence de presse, ce vendredi, avant le match contre Nîmes Olympique, au 8e tour de la coupe de France. Il a confirmé la rupture du contrat d’Emmanuel Da Costa (adjoint de Laurent Batlles) et de Romain Brottes (analyste). Les deux techniciens ont quitté Saint-Etienne à la suite du leur mentor, comme nous l’avions annoncé.

Revenu sur la démission de l’entraineur des Verts, le coordinateur sportif stéphanois s’est dit désolé de la séparation. Il assure que la décision de limoger le coach a été prise à l’issue de la défaite à Geoffroy-Guichard contre Guingamp (1-3) et la direction a contacté rapidement Laurent Huard. « Avec le match de mardi, et à la fois avec l’enchainement des défaites (5 consécutives), la prestation qui a été plutôt inquiétante, on a vite pris la décision », a expliqué Loïc Perrin dans des propos rapportés par Evect.

L'ASSE veut un nouvel entraineur « le plus rapidement possible »

Après avoir tourné la page Laurent Batlles, l’ASSE doit trouver les clés pour faire rebondir son équipe en Ligue 2. Les Verts sont 8es au classement après 17 journées et ont déjà 10 et 9 points de retard, respectivement sur le leader (Angers SCO) et son dauphin (Laval). « Après il faut restructurer, se remettre au travail et repartir sur une nouvelle dynamique », a indiqué le dirigeant des Verts, qui espère « un effet psychologique sur le groupe » pour ramener la confiance.

Pour finir, Loïc Perrin a précisé que l’ASSE souhaite trouver un nouvel entraineur le plus tôt, afin de lui permettre de s'installer « le plus rapidement possible » à la tête du staff technique des Stéphanois. Il a aussi fait savoir qu'il s'est entretenu avec plusieurs entraineurs, mais il reste encore un au moins à rencontrer, avant de prendre une décision. Pour rappel, Laurent Batlles a été limogé dans la nuit du mardi 5 décembre et Laurent Huard a pris ses fonctions, le lendemain mercredi.