À l’heure où les bourdes de Gianluigi Donnarumma font débat au PSG, la presse étrangère révèle ce samedi que Luis Campos a tenté une icône de la Juventus Turin.

Mercato PSG : Wojciech Szczęsny pour concurrencer Gianluigi Donnarumma ?

Gianluigi Donnarumma multiplie les boulettes sur les terrains ces derniers mois. Excédés, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tenté de faire venir un nouveau gardien de but lors du dernier mercato estival. Et pour le faire, Luis Campos est allé chercher l’oiseau rare en Serie A, du côté de la Juventus Turin. En effet, selon les informations du journaliste polonais Maciej Siemiatkowski, le conseiller football du PSG a tenté de déloger Wojciech Szczęsny de la Juve pour venir concurrencer ou remplacer Donnarumma à Paris. Malgré l’offre tentante du club de la capitale française, l’international polonais de 33 ans a refusé de quitter les rangs de la Vieille Dame.

Wojciech Szczęsny est en phase avec la Juventus Turin

Arrivé à l’été 2017 en provenance d’Arsenal pour 18 millions d’euros, Wojciech Szczęsny est encore loin d’un départ de la Juventus Turin. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le compatriote de Robert Lewandowski a repoussé les avances du Paris Saint-Germain il y a quelques mois. Au micro de TV Play, Maciej Siemiatkowski révèle que le dernier rempart de la Vieille Dame continue d’avoir confiance au projet de son club après sept saisons passées à Turin.

« Cet été, le PSG et des clubs américains ont manifesté leur intérêt pour Szczesny, mais il est en phase avec la Juventus et les choix du club pour le futur », a confié le journaliste avant d’ajouter qu’il pourrait poursuivre l’aventure avec les Bianconeri encore quelques années de plus. « Si le club continue de lui faire confiance, il n’a aucun doute sur son avenir en noir et blanc », indique Siemiatkowski. Finalement, Luis Campos a fait venir le jeune Arnau Tenas en provenance du FC Barcelone.