En manque de temps de jeu au PSG, Arnau Tenas est annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal. Après le match contre Le Havre, le gardien de 22 ans s’est exprimé sur son avenir.

Mercato PSG : Un prêt dans les tuyaux pour Arnau Tenas en janvier ?

Barré par la grosse concurrence de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le troisième gardien de but du Paris Saint-Germain pourrait changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Arrivé librement cet été en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas aimerait retrouver du temps de jeu dans la seconde partie de saison. Si Keylor Navas reste jusqu’à la fin de l’exercice 2023-2024, l’international espagnol de 22 ans souhaite que le Paris SG accepte de le prêter pour les six mois à venir. D’après le compte Twitter PSGInside_Actus, Arnau Tenas et ses représentants ont exprimé à Luis Campos leur souhait d’être prêtés jusqu’à la fin de la saison.

Toujours selon la même source, l’ancienne doublure de Marc-André ter Stegen privilégierait le Portugal et l’Espagne en cas de départ provisoire en janvier. Le quotidien catalan Sport confirme cette tendance et indique que le Paris SG serait ouvert à cette possibilité afin de permettre au natif de Vic de parfaire ses gammes avant de revenir la saison prochaine. Entré en jeu contre Le Havre, le jeune protégé de Luis Enrique s’est prononcé sur sa situation chez les Rouge et Bleu.

Arnau Tenas : « Je suis très content au PSG »

Arnau Tenas a marqué les esprits ce weekend lors du match entre Le Havre AC et le Paris Saint-Germain (0-2), à l’occasion de la quatorzième journée du championnat français, au Stade Océane. Auteur de sept arrêts décisifs, le gardien espagnol a été éblouissant et a réussi à faire oublier la nouvelle grosse bourde de Gianluigi Donnarumma, qui lui a valu son expulsion dès la 10e minute de jeu.

À la fin de la rencontre, Tenas a donc tout logiquement été interrogé sur un possible prêt lors du prochain mercato de janvier. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le compatriote de Sergio Ramos ne semble pas particulièrement chaud à l’idée de rejoindre un autre club. « Je pense au match de la semaine prochaine et c'est tout. Je suis très content au PSG. J'apprends beaucoup de cette équipe, qui fait partie des meilleures du monde », a confié Arnau Tenas en zone mixte.