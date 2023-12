Prêté par le PSG pour une saison, Xavi Simons brille de mille feux sous le maillot du RB Leipzig. Et forcément, cela donne des idées au club allemand.

Mercato PSG : Le RB Leipzig veut garder Xavi Simons

Rayonnant au RB Leipzig, où il est prêté sans aucune option d'achat jusqu'à la fin de l’exercice 2023-2024, Xavi Simons devrait faire son retour au Paris Saint-Germain l'été prochain. Sauf si les dirigeants du club allemand parviennent à convaincre leurs homologues du Paris Saint-Germain de le laisser poursuivre l’aventure en Bundesliga. Une option que n’exclut pas le directeur sportif de l’actuel 4e du championnat allemand.

« Je pense que c'est bien d'avoir un peu de calme et de se contenter de ce que nous avons en ce moment. Il nous convient parfaitement (…) Xavi s'identifie à nous et vit tout cela complètement (…) Nous avons tout fait en interne pour qu'il vienne. Nous devrons réussir à nouveau », a déclaré le dirigeant de Leipzig au micro du média Bild. Le Paris SG sera-t-il ouvert à l’idée de laisser le milieu offensif de 20 ans à nouveau en Allemagne ?

L’avenir de Xavi Simons directement lié à Kylian Mbappé

Auteur de 6 buts et 9 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues, Xavi Simons réalise une saison étincelante avec le RB Leipzig. Des statistiques qui réjouissent les supporters du Paris Saint-Germain qui impatientent de le revoir sous les couleurs Rouge et Bleu. Surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. Déjà présenté comme un futur crack, le jeune international néerlandais, racheté l’été dernier au PSV Eindhoven avant d’être prêté à Leipzig, évolue dans un rôle de neuf et demi et pourrait parfaitement prendre la place de Mbappé, en fin de contrat en juin prochain.

Si Nasser Al-Khelaïfi n’arrive pas à convaincre le capitaine de l’équipe de France de signer un nouveau bail, alors que le club de la capitale française pourrait bâtir autour de ses deux pépites Warren Zaïre-Emery et Xavi Simons. Mais en cas de départ, Simons pourrait rapporter gros au PSG puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue en ce moment à 70 millions d’euros.