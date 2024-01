Un gros transfert serait dans les tuyaux au Stade Rennais. Le club breton aurait reçu une proposition importante pour l’un de ses attaquants.

Mercato : L'Eintracht vise Kalimuendo pour succéder à Kolo Muani

Mal classé en Ligue 1, le Stade Rennais (10e) cherche à se renforcer pendant le mercato d’hiver, afin de remonter au classement et finir à une place qualificative pour la coupe d’Europe. Le club breton s’est séparé de Bruno Genesio et a nommé Julien Stéphan pour cette mission. La deuxième moitié de la saison sera donc décisive pour le SRFC. Mais pendant que le club est en quête de nouveaux joueurs, ses joueurs les plus en vue sont courtisé. En effet, le mercato hivernal est déjà très animé à Rennes, notamment dans le sens des départs.

En plus de Baptiste Santamaria et de Nemanja Matic qui sont très convoités, Arnaud Kalimuendo (22 ans) fait également l’objet d’un fort intérêt de l’Eintracht Francfort. Le club de Bundesliga a coché le nom du jeune avant-centre pour se renforcer en pointe de l’attaque. La direction de Francfort est à la recherche du successeur de Randal Kolo Muani, transféré au PSG à quelques heures de la fermeture du mercato d’été. Les Allemands n’avaient donc pas eu le temps de remplacer l’attaquant de l’Equipe de France. Un vide qu’ils cherchent à combler cet hiver, surtout que leur équipe est 6e de Bundesliga et loin de son objectif, qui est le podium.

Francfort propose 20 M€ au SRFC pour Arnaud Kalimuendo

Les responsables de Francfort sont passés à l’offensive avec une offre transmise au Stade Rennais pour Arnaud Kalimuendo, d’après les informations de L’Equipe. Elle serait de 20 millions d’euros hors bonus. En tous cas, l’international Espoir français est leur priorité. D’après le quotidien sportif, Rennes ne sera pas fermé à un transfert de sa pépite. Mais les prétendants du joueur très prometteur devront mettre le prix, car il a été acheté à 20 millions d’euros au Paris Saint-Germain en aout 2022 et il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Pour anticiper une éventuelle vente d’Arnaud Kalimuendo, les Rennais se sont « mis à la recherche d'une solution sur le marché, en visant un élément d'expérience », d’après la source.

Une offre de 10 M€ pour Alidu Seidu

D’autre part, le club breton s’est lancé aux trousses d’Alidu Seidu (23 ans), un défenseur central de Clermont Foot. Si l’on se fie à l’information du journal sportif, Rennes prépare une offre de 10 millions d'euros pour le recruter. Taulier de la défense clermontoise, l’international ghanéen (6 sélections) va disputer la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire, à partir du13 janvier au 11 février 2024.