Mercato OGC Nice : c’est la bataille entre Genesio et Haise

Pour remplacer Francesco Farioli au poste d’entraîneur, les dirigeants niçois hésiteraient entre deux coachs : Bruno Genesio et Franck Haise

OGC Nice : quel choix entre Haise ou Genesio ?

L’OGC Nice est en pleine restructuration de son organigramme. Le départ de Florent Ghisolfi a été acté du côté de l’AS Roma au poste de directeur sportif, et Francesco Farioli va devenir le nouvel entraîneur de l’Ajax Amsterdam.

Pour remplacer ce dernier, la short-list niçoise se serait réduite à deux éléments d’après Foot Mercato. Les deux favoris pour le poste seraient Bruno Genesio et Franck Haise. Le premier est libre depuis son départ de Rennes, et le second souhaite quitter le RC Lens.

Franck Haise était déjà ciblé par le Gym l’été dernier, au moment où Florent Ghisolfi voulait reformer leur duo. Le départ du DS niçois ne devrait rien changer dans l’esprit du board azuréen : Haise reste une cible prioritaire.

Le duo Genesio – Maurice intéresse le Gym

Des contacts ont déjà été noués aussi entre les décisionnaires niçois et Bruno Genesio. Jean-Pierre Rivère et Fabrice Bocquet seraient très intéressés par le profil et l’expérience du Lyonnais, qui cherche un nouveau banc.

Avec l’arrivée probable de Florian Maurice au poste de directeur sportif de l’OGC Nice, la reformation du duo Genesio-Maurice prendrait du sens dans la tête des dirigeants niçois, malgré l’échec récent des deux hommes à Rennes.

Tout devrait se décanter très vite dans ce méli-mélo des entraîneurs et des directeurs sportifs en Ligue 1. Le Stade Rennais va bientôt désigner son nouveau DS, ce qui permettra à Florian Maurice de quitter le club et de peut-être rejoindre le Gym, en compagnie ou non de Bruno Genesio.