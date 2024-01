La recherche d’un milieu de terrain cet hiver aurait conduit les recruteurs l’OL sur une ancienne piste du club rhodanien. Refoulé l’été dernier par le club du joueur, Lyon espère réussir cette fois.

Mercato : L'OL en quête d'un milieu défensif en priorité

Lyon est en quête d’un milieu de terrain, un peu plus un milieu défensif. Maxence Caqueret et Corentin Tolisso n’ont pas été d’un niveau satisfaisant et cela s’est ressenti dans les résultats de Lyon lors de la première partie de la saison. Les recrues estivales : Paul Akouokou (26 ans) et Skelly Alvero (21 ans) ont déçu les attentes de Laurent Blanc, puis Fabio Grosso. D’ailleurs, Pierre Sage ne compte pas sur eux depuis sa nomination. Le milieu de terrain Ivoirien était absent de son groupe lors des trois derniers matchs. Quant au Franco-Angolais, il n’a pas été convoqué lors des 4 dernières rencontres de Ligue 1, avant la trêve hivernale.

Mercato : La piste Mady Camara réactivée à Lyon

Comme quoi, l’OL doit trouvé des renforts dans son entrejeu pour la suite de la saison. Après avoir été repoussé par le Stade Rennais pour Baptiste Santamaria et Nemanja Matic, et ayant du mal à conclure le transfert de Rade Krunic de l’AC Milan, Matthieu Louis-Jean a décidé de réactiver la piste menant vers Mady Camara, d’après les informations de Foot Mercato. Il est plus accessible, car il est dans sa dernière année de contrat à l’Olympiakos.

Selon la source, le profil de l’international guinéen (22 sélections) correspondrait à ce qu’il faut à l’Olympique Lyonnais pour colmater les brèches dans l’entrejeu. « Il capable de distribuer le jeu, dispose d’un bon jeu de tête, d’une excellente frappe de balle et des qualités nécessaires pour évoluer au poste de sentinelle devant la défense », a décrit la source.

Marseille garde aussi un oeil sur le taulier de l'Olympiakos

Cependant, Lyon doit faire face à une forte concurrence pour Mady Camara. Ce dernier serait en plan B de l’OM, dont la priorité est Lucien Agoumé. Le Werder Brême et le VfL Wolfsbourg en Allemagne et le Séville FC en Espagne seraient également intéressés par les services de l’ancien joueur de l’AC Ajaccio (2016-2018). L’Olympiakos tente aussi de prolonger le contrat de son N°4. Le club d’Athènes aurait préparé une offre pour le taulier de son équipe.