Star mondiale du football, Kylian Mbappé n'est peut-être pas un homme totalement heureux dans la situation actuelle qu'il traverse.

Mercato PSG : Mbappé vide son sac

Faire la une des journaux, être le centre d'attraction et toujours sous les feux des projecteurs, Kylian Mbappé vit une vie de star dans laquelle il n'est peut-être pas le plus heureux. C'est en tout cas ce que laisse croire les récentes déclarations de l'attaquant du Paris Saint-Germain dans une interview France Télévision pour l'émission Envoyé Spécial qui sera diffusée le 19 janvier prochain. A cause de son statut de star, le Bondynois est contraint de se priver de plusieurs plaisirs de la vie quotidienne qu’il appréciait beaucoup. Une situation que Mbappé semble regretter puisqu'il en a perdu sa spontanéité, avouant que « des choses simples de la vie » lui manquent.

Mbappé se verrait bien passer sous anonyme

Révélé à l'AS Monaco alors qu'il n'avait que 17 ans, Kylian Mbappé est vite devenu une attraction du football mondial. Désormais beaucoup plus exposé, il a dû s'habituer à son nouveau style de vie. Toutefois, celui qui fait aujourd'hui le bonheur du PSG se verrait bien heureux de passer quelques jours sous anonymat afin de pouvoir « faire des choses sans réfléchir ». Comme « aller manger à une brasserie, aller avec des amis, faire la fête sans que personne ne vienne vous voir ».

Très courtisé par le Real Madrid, avec Florentino Pérez comme un grand amirateur, l'attaquant de 25 ans pourrait voir encore plus de restrictions se créer autour de lui s'il venait à rejoindre un jour le club espagnol. Lui qui avoue avoir perdu sa « spontanéité d’un être humain », car désormais « tout s’organise autour de lui ». En fin de contrat au Paris Saint-Germain, il confirme toujours son énorme talent sous les ordres de Luis Enrique. Son avenir fait actuellement la une des journaux avec sa décision qui est très attendue.