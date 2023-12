Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de l’ECA, s’est moqué de son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez, sur la présentation de la Super Ligue.

PSG : Al-Khelaïfi dégomme la communication de Florentino Pérez

Ce jeudi, la Cour de Justice de l'Union Européenne a tranché en faveur de la Super Ligue. Depuis, le président de l’Association des Clubs Européens (ECA), Nasser Al-Khelaïfi, a repris son bâton de pèlerin pour dénoncer ce projet. Après avoir sévèrement critiqué le projet porté par le Real Madrid et le FC Barcelone, le patron du Paris Saint-Germain s’est payé la tête de Florentino Pérez dans sa communication pour promouvoir la Super Ligue. « C’est étrange de parler de la Super League avec les trophées de l’UEFA Champions League derrière soi », a lancé Nasser Al-Khelaïfi à l’endroit du président des Merengues. Et depuis l'annonce de la décision de justice, les langues se délient de plus en plus pour se désolidariser des deux clubs, qui ne sont même pas soutenus en interne.

La fronde contre la Super Ligue prend de l’ampleur !

Figure de proue de l’opposition contre la Super League depuis 2021, Nasser Al-Khelaïfi, qui oeuvre inlassablement aux côtés d’Aleksander Ceferin, patron de l’UEFA, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas seul dans cette bataille. Si la Juventus Turin n’a toujours pas commenté la décision de justice, l’Inter Milan, Liverpool, l’Atlético Madrid, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont tous déjà annoncé leur hostilité à la Super Ligue. Et ce n’est pas tout puisque via son président, Javier Tebas, la LaLiga a aussi réitéré son opposition à la mise en place de ce projet.

« Les matchs de la Super League diffusés gratuitement ? Seul Jésus-Christ peut faire des miracles comme du pain et du poisson à partir de rien, pas le PDG de la Super League », a ironisé le dirigeant espagnol, qui a rappelé son soutien à l’UEFA qui « organise des compétitions et du football européen depuis 69 ans, et au cours de ces 69 années d'histoire, elle a dû s'adapter à la réalité économique et sportive du football. »