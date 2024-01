Les prochains jours de ce mercato hivernal s'annoncent bien décisifs pour Kylian Mbappé, qui va devoir décider pour son avenir.

Mercato PSG : Mbappé toujours aussi indécis

Comme l'été dernier, Kylian Mbappé est encore tiraillé entre plusieurs options pour la suite de sa carrière. L'attaquant du Paris Saint-Germain est en fin de contrat et a n'a toujours pas décidé s'il reste ou s'il partira cet été. Le clan Mbappé et le club de la capitale seraient toujours en contact pour une éventuelle signature d'un nouveau bail. D'un autre côté, le Real Madrid garde l'espoir de s'attacher enfin les services de l'attaquant de 25 ans en le signant libre de tout contrat. Florentino Pérez n'est pas prêt à oublier le champion du monde 2018 et souhaite boucler son transfert cet hiver. Dans le même temps, Liverpool, qui ne serait pas prêt à faire une folie pour Mbappé, continuerait aussi à lui faire les yeux doux. De quoi le mettre dans un embarras de choix pour son avenir. Mais il y a tout de même un prétendant qui serait passé à l'offensive pour le Français.

Le Real Madrid fait une offre pour Kylian Mbappé

Alors que de récentes nouvelles révélaient qu'à Madrid on est plus heureux sans le Bondynois, Sport vient de balancer une bombe qui pourrait faire bouger les choses dans les prochains jours. En effet, le quotidien espagnol assure que le Real Madrid aurait fait une première offre à Kylian Mbappé. Selon le média, Florentino Pérez n'a fait que reconduire son offre proposée au joueur en 2022, avant que l'attaquant de 25 ne prolonge son contrat à Paris sur la base d'un accord passé avec Nasser Al-Khelaifi. L'objectitf est de réussir à obtenir une réponse rapide de l'ancien de Monaco dès cet hiver alors qu'il a déjà planté le club madrilèren à deux reprises par le passé.