Dans l'euphorie de la victoire du PSG contre l'US Revel en Coupe de France, Luis Enrique a lâché une déclaration pour le moins surprenante sur Mbappé.

PSG : La nouvelle performance XXL de Mbappé

Dans une opposition très déséquilibrée sur le papier, le Paris Saint-Germain a su tenir son statut avec la manière dans une victoire explosive. Sur la pelouse de l'US Revel, les hommes de Luis Enrique se sont largement imposés sur un score de 9 buts à 0. Dans cette victoire facile, Kylian Mbappé réalise une performance XXL en s'offrant un triplé face au club amateur. Ce qui fait désormais de lui le meilleur buteur de la Coupe de France. Une belle performance qui a ravi l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui l'a fait savoir au micro de BeIN Sports. Il a assuré que ses joueurs ont été « très sérieux, en sachant les difficultés de ce type de matchs ». Si a jugé l'attitude des joueurs bonne, le technicien espagnol s'est aussi réjoui d'avoir pu profiter de cette rencontre pour donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont eu moins depuis le début de la saison.

Un dérapage de Luis Enrique sur Mbappé ?

La victoire est donc assurée et tous les acteurs sont heureux d'avoir enchaîné une deuxième victoire de suite en ce début d'année 2024. Après avoir déjà laissé entendre que Kylian Mbappé décidait de sa position sur le terrain et avec qui jouer, Luis Enrique a encore lâché une déclaration qui fera sans doute polémique. Appelé à se prononcer sur la titularisation de l'international français dans une rencontre face à un adversaire comme un club amateur, le patron de la barre technique du club francilien a fait savoir que Mbappé « voulait jouer et quand Kylian veut jouer » avant d'ajouter : « on n'a pas grand chose à dire. Il faut juste le regarder jouer dans ce cas là. »