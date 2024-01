Prêté au RB Leipzig sans aucune option d’achat par le PSG, le milieu offensif Xavi Simons se sent bien en Allemagne et souhaite y poursuivre son aventure.

Mercato PSG : Xavi Simons veut prolonger à Leipzig

Rayonnant au PSV Eindhoven la saison dernière, Xavi Simons a poussé le Paris Saint-Germain à activer sa clause de rachat de 6 millions d’euros pour le ramener en France lors du mercato estival passé. Dans la foulée, le milieu offensif de 20 ans a été prêté au RB Leipzig pour lui permettre de poursuivre sa progression en jouant régulièrement. Auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 17 matches de Bundesliga, le jeune international néerlandais se sent bien à Leipzig et a également convaincu le club allemand, qui ne cache pas son souhait de garder la saison prochaine.

Selon les derniers renseignements divulgués par Sky Sports, le prêt de Simons ne comprend pas d’option d’achat, mais les dirigeants de Leipzig aimeraient négocier avec leurs homologues du PSG pour le renouveler pour une saison de plus, soit jusqu’en juin 2025. De son côté, le joueur souhaiterait aussi disputer une autre saison au RB Leipzig. Et cela tombe bien puisque Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’y seraient pas forcément opposés.

Le Paris SG prêt à négocier pour le RB Leipzig pour Xavi Simons

Alors que la tendance semblait assez claire pour l'avenir de Xavi Simons, un énorme revirement se profile pour le milieu de terrain qui est lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2027. Attendu à Paris en juillet pour intégrer l’effectif de Luis Enrique en cas de départ de Kylian Mbappé, le natif d’Amsterdam aurait exprimé le désir de prolonger son séjour en Bundesliga. D’après le média sportif, la direction parisienne serait prête à discuter. Cependant, « à ce jour la situation est la suivante : il doit revenir la saison prochaine. Leipzig, qui n’a pas d’option d’achat, va néanmoins tenter de l’avoir en prêt jusqu’à l’été 2025. Les deux clubs vont discuter. » Pour rappel, Xavi Simons est évalué à 70 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.