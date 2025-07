OL Mercato : Une solution trouvée pour Matt Turner

La nouvelle Direction de l’OL n’a pas pu annuler le transfert de Matt Turner. Néanmoins, elle aurait trouvé une porte de sortie pour le gardien de but indésirable à Lyon.

L’OL ne veut plus de Matt Turner, Nottingham refuse de le reprendre

John Textor a recruté Matt Turner à Nottingham Forest avant sa démission de la présidence de l’OL. Le transfert du portier américain a été conclu à 8 M€ avec son ami Angelos Marinakis, propriétaire du club de Premier League. Cependant, Michele Kang, la nouvelle présidente du club rhodanien, a jugé le montant du transfert assez élevé pour un gardien remplaçant à Forest et âgé de 31 ans.

Pour rappel, il n’a disputé aucun match en Premier League toute la saison dernière. Il a joué seulement 4 matchs en coupes (FA Cup et EFL Cup). La nouvelle patronne de l’Olympique Lyonnais a tenté d’annuler le transfert de Matt Turner, mais en vain. L’arrangement à l’amiable proposé à la Direction de Nottingham Forest a été repoussé.

Mercato : L’Américian vers un prêt à New England Revolution en MLS

N’ayant pas réussi à casser le transfert de Matt Turner, Michael Gerlinger (Directeur général) et Matthieu Louis-Jean (directeur technique) lui auraient trouvé une porte de sortie. Selon les informations de L’Équipe, il sera prêté immédiatement à New England Revolution en Major League Soccer (MLS). En plus de l’option d’achat assortie au prêt, les dirigeants de l’OL ont négocié la prise en charge totale du salaire de l’international américain (52 sélections) par le club de Boston, à en croire le quotidien sportif.

L’ex-portier de Nottingham Forest ne sera donc pas le successeur de Lucas Perri à Lyon, contrairement à ce John Textor avait envisagé. Le club rhodanien est désormais à la recherche d’un nouveau portier. Sa priorité actuelle est Dominik Greif, le dernier rempart du RCD Majorque en Espagne.