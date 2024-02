OM : Les dessous de l’explosif cas Jonathan Clauss à Marseille

Après avoir animé la fin du mercato d’hiver, le feuilleton Jonathan Clauss continue de secouer l’OM. Plusieurs reproches sont faits au défenseur français.

OM : Ce qui est reproché à Jonathan Clauss

Durant le mercato hivernal, l’Olympique de Marseille est parvenu à se séparer de trois joueurs. Renan Lodi, Vitinha et François Régis Mughe ont quitté le navire phocéen, ce qui a permis de réduire la masse salariale du club et de dégager des fonds. Jonathan Clauss aurait également pu faire partie de cette liste de départs, puisque l’OM a sérieusement envisagé de se séparer de lui dans les ultimes heures du mercato. Et s’il est difficile de comprendre comment le joueur le plus utilisé de l’OM cette saison est subitement devenu un indésirable, plusieurs facteurs expliquent cette décision.

Dans son édition du jour, L’Équipe révèle en effet que la direction de l’OM a évoqué des problèmes de comportement récurrents pour justifier son souhait de se séparer de Jonathan Clauss. Le joueur est critiqué pour son attitude dans le réfectoire, son temps passé devant la PlayStation lors des mises au vert, et ses réactions excessives lors des entraînements, indique le quotidien sportif.

Ces reproches, qui peuvent paraître anodins, ont contribué à créer une atmosphère tendue autour du latéral droit français. En outre, son retour de l’équipe de France en octobre dernier semble avoir été suivi d’une période où le joueur de 31 ans aurait manifesté un comportement plus arrogant, ce qui aurait provoqué des frictions avec le staff et certains membres de l’équipe.

Jonathan Clauss vers une prolongation de contrat à Marseille ?

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été sa sortie prématurée lors du match nul contre l’AS Monaco (2-2), pour une blessure mineure au genou. Cette sortie n’a pas été bien perçue par la direction de l’OM, estimant que Jonathan Clauss avait abandonné ses coéquipiers, plutôt que de « serrer les dents » à l’image de Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Son comportement n’a pas du tout plu aux dirigeants du club, comme l’ont indiqué le président Pablo Longoria et son entraineur Gennaro Gattuso en conférence de presse.

Cette situation tendue entre les deux parties aurait pu se solder par un départ de Jonathan Clauss, mais le joueur ne souhaitait en aucun cas quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. Malgré cette période compliquée, la direction de l’OM espère prolonger le contrat de l’ancien Lensois dans les mois à venir. Reste à savoir si le joueur l’entend de cette oreille. En attendant, les Phocéens devront vite renouer avec la victoire face à Metz ce vendredi soir afin d’éviter la crise.