Mercato PSG : Un chèque de 100M€ déjà prêt pour Frenkie de Jong ?

Annoncé dans les plans du PSG pour le mercato estival, Frenkie de Jong, qui pense à quitter le Barça, pourrait faire l’objet d’une grosse offre à la fin de la saison.

Mercato PSG : Frenkie de Jong prêt à claquer la porte du Barça ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Frenkie de Jong pourrait mettre les voiles au terme de l’exercice 2023-2024. Profondément déçu par la situation du FC Barcelone depuis son arrivée à l’été 2019, le milieu de terrain de 26 ans songerait sérieusement à un changement d’air l’été prochain.

En cas de départ, l’international néerlandais aimerait rejoindre une équipe compétitive et capable de lui faire gagner la Ligue des champions, un titre qu’il estime hors de portée des Blaugranas depuis le départ de Lionel Messi.

Et selon les renseignements obtenus par le média Esport3, les dirigeants barcelonais pourraient bien être contraints à vendre Frenkie de Jong l’été prochain pour renflouer les caisses dans l’optique du fair-play financier. Candidat déclaré pour accueillir l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, le Paris Saint-Germain pourrait faire face à une grosse concurrence anglaise.

Chelsea tient une enveloppe de 100M€ pour Frenkie de Jong

Pas convaincu de remporter la Ligue des Champions à Barcelone, Frenkie de Jong serait tenté d’aller voir ailleurs la saison prochaine. Placé dans le collimateur de Manchester United depuis un an, le compatriote de Memphis Depay intéresserait également le Paris Saint-Germain, qui aimerait s’offrir une pointure au poste de milieu de terrain défensif durant l’intersaison.

Mais d’après les informations du quotidien espagnol AS, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront se montrer très convaincants avec le Barça puisque Chelsea aurait d’ores et déjà dégagé une enveloppe de 100 millions d’euros pour attirer De Jong. Le Paris SG est donc prévenu.