FC Barcelone Mercato : C'est fait, Memphis Depay quitte le Barça !

Publié par Jules le 20 janvier 2023 à 15:37

Alors que l'avenir de Memphis Depay était au centre des interrogations au FC Barcelone, l'attaquant néerlandais a quitté le Barça ce vendredi.

Depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, Memphis Depay semblait être un indésirable au FC Barcelone et un départ du Néerlandais paraissait inévitable. Ces dernières heures, tout s'est accéléré pour l'ancien attaquant de l'OL, qui vient de quitter le Barça ce vendredi 20 janvier. Ce matin, l'information comme quoi le joueur de 28 ans s'entraînait déjà avec l'Atlético Madrid avait fuité, club qui semblait en pole position pour récupérer l'indésirable des Blaugranas.

C'est désormais officiel, Memphis Depay quitte le FC Barcelone pour s'engager avec l'Atlético Madrid. Dans cette opération, le Barça devrait récupérer environ 3 millions d'euros. De son côté, le Néerlandais reste ainsi dans le championnat espagnol et a paraphé un contrat de 2 ans et demi avec les Colchoneros, avec qui il va tenter de se relancer, après un début de saison quasi vierge, ponctué de deux petites apparitions en Liga avec les Blaugranas.

FC Barcelone Mercato : Le Barça avance dans le dossier Carrasco

Désormais, le FC Barcelone doit trouver un remplaçant à Memphis Depay, et se serait servi des négociations avec l'Atlético concernant le Néerlandais pour avancer ses pions. Alors que Gonçalo Guedes, cible du Barça, s'est engagé avec le Benfica, les Catalans vont accentuer les négociations autour de Yannick Carrasco, qui évolue chez les Colchoneros et qui intéresse fortement le club culé.

Comme le précise le communiqué du FC Barcelone, les dirigeants ont prévu le coup et ont réussi un joli coup pour préparer la venue de Yannick Carrasco. En effet, le Barça précise que "l’accord comporte une option d’achat préférentielle mais non obligatoire pour le joueur Yannick Carrasco". Un premier pas pour la signature du Belge, qui est plus que jamais lié au club catalan ces derniers jours.