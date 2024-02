Mercato ASSE : Le coach de Saint-Etienne tient une recrue secrète

Avant la réception de Troyes, ce lundi, le coach de Saint-Etienne, Olivier Dall’Olgio, a convoqué un groupe de 18 joueurs, parmi qui il compte une recrue en bonus.

Mercato : Dall’Oglio considère Ibrahima Wadji comme une recrue en bonus

L’AS Saint-Etienne referme la 24e journée de Ligue 2, ce lundi (20h45), face à l’ES Troyes AC au stade Geoffroy-Guichard. En plus du nombreux public stéphanois, Olivier Dall’Oglio peut compter sur Ibrahima Wadji, de retour de blessure après cinq mois d’absence. Il a certes déjà rejoué lors des trois derniers matchs de l’ASSE et était titulaire à Dunkerque (0-1), mais il n’est pas encore décisif.

Néanmoins, son entraineur estime qu’il va monter en puissance, vu ses prestations sur les trois rencontres. « Ibrahima Wadji, sur les derniers matchs, nous a proposé pas mal de solutions », a-t-il apprécié. Selon ce dernier, l’avant-centre sénégalais est « considéré pratiquement comme une recrue ».

Un changement tactique envisagé à Saint-Etienne contre Troyes

Notons l’AS Saint-Etienne a également récupéré Ibrahim Sissoko. Il était absent pendant un mois, en raison de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). De retour la semaine dernière, le meilleur buteur des Verts (8 buts et 1 passe décisive en 19 matchs en Ligue 2 cette saison) est dans le groupe de 18 joueurs convoqués par le coach de l’ASSE, pour affronter l’ESTAC. Ces deux attaquants viennent dynamiser le secteur offensif de Saint-Etienne, qui manque d’efficacité depuis plusieurs semaines.

Ayant concédé deux défaites de suite, Olivier Dall’Oglio devrait justement opérer un changement tactique (4-4-2), comme annoncé la semaine dernière. En attaque, il devrait aligner deux pointes. Et son choix pourrait être évidement le duo Ibrahim Sissoko – Ibrahima Wadji. Parlant des deux attaquants de pointe, il a annoncé la couleur en conférence de presse : « Je pense que ces garçons-là vont nous amener cette agressivité dans la finition. Ça va être un plus pour l’équipe ». Un milieu de terrain et une défense à quatre est également envisagé.

La compo probable de Saint-Etienne contre l’ES Troyes AC :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, M. Nadé, A. Briançon, Yvann Maçon

Milieux de terrain : T. Monconduit, M. Cafaro, A. Moueffek, B. Bouchouari

Attaquants : I. Wadji, I. Sissoko

Remplaçants : E. Green, L. Pétrot, M. Bentayg, L. Fomba, N. Mbuku, M. Rivera, I. Cardona