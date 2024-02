RC Lens : Franck Haise livre les clés du retour contre Fribourg

Le RC Lens n’a pas réussi à prendre une avance en coupe d’Europe contre Fribourg, mais Franck Haise reste confiant pour le match retour.

RC Lens : Franck Haise juge le match nul contre Fribourg logique

Le RC Lens a été tenu en échec par le SC Fribourg, lors des 16es de finale aller de la Ligue Europa. Les deux équipes se sont séparé sur un nul (0-0), qui n’arrange pas le club de Ligue 1. L’équipe lensoise n’a pas réussi à prendre une option sur la qualification, devant son bouillant public. Ce match nul a laissé un arrière-goût amer à Franck Haise, qui s’attend à un déplacement difficile à l’Europa-Park Stadion, dans une semaine.

« Le match nul est en somme très logique », a-t-il déclaré, vu le rendement moyen de son équipe, mais surtout le bloc bas du club de Bundesliga. « Ils étaient venus pour attendre, contrer nos erreurs et exploiter nos faiblesses », a constaté le coach du club nordiste.

Le coach de Lens montre la voie pour la qualificatio

Le RC Lens se rendra à Fribourg, le jeudi 22 février, pour le match décisif. L’entraineur des Sang et Or a livré les premières consignes à son équipe, pour tenter de passer en 8e de finale. « Il faudra être meilleur techniquement et plus juste dans nos replacements, pour être vainqueur au retour », a-t-il indiqué sur RMC Sport.

Franck Haise espère surtout un match retour plus ouvert. « Peut-être que le match sera différent. Certainement, qu’il y aura plus d’espaces », a-t-il confié.