OL : Lyon se sépare d’un sponsor, en pleine saison

L’Olympique Lyonnais s’est séparé d’un sponsor maillot, en toute discrétion. Pourquoi cette décision du club ? La première réponse est tombée.

L’Olympique Lyonnais efface Alila du dos de son maillot

Sur le plan sportif, l’OL redresse la barre progressivement, grâce à son mercato hivernal bien réussi. Le club de John Textor a enchaîné une troisième victoire en Ligue 1, vendredi, en ouverture de la 22e journée. Après Marseille (1-0) et Montpellier (1-2), c’est l’OGC Nice qui a été la victime de Lyon. L’équipe de Pierre Sage s’est imposé par une courte victoire (1-0) et remonte au classement. Elle est 11e, mais provisoirement, grâce à un bond de deux places.

Sur le plan ex-sportif, l’OL et Alila, un sponsor historique, ne font plus chemin ensemble. Le logo de l’opérateur immobilier n’est plus visible sur le dos du maillot du club rhodanien. Vendredi, lors du match contre les Niçois, l’absence de cette marque était remarquable sur la tunique des Gones. Contre Marseille également.

Le partenaire de Lyon vit une situation financière difficil

L’OL Groupe n’a pas encore communiqué officiellement sur la raison de cette séparation brutale. Cependant, Le Progrès a interrogé les dirigeants du club de la capitale des Gaules. Mais ils ont refusé de se prononcer sur ledit partenaire. Quant à France 3, il rappelle que le groupe Alila est dans une situation économique très difficile. Il serait même au bord de la faillite, selon le témoignage des salariés, qui évoquent des factures non payées à des prestataires et fournisseurs.

Le site internet Mediacités indique pour sa part que Hervé Legros, le premier responsable du sponsor de l’Olympique Lyonnais, a été mis en examen. Il fait l’objet d’une enquête pour harcèlement moral au travail, travail dissimulé et abus de biens sociaux. Le média estime donc que la séparation de Lyon d’avec ce sponsor serait relative à cette affaire.